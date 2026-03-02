Уничтожены все 11 кораблей: американцы разбили флот Ирана в Оманском заливе

Военная операция США "Эпическая ярость" против Ирана продолжается, в том числе и на воде. Так, американцы смогли полностью уничтожить флот страны.

Об этом говорится в официальном заявлении Центрального командования ВС США.

Актуально Белый дом обнародовал цели военной операции против Ирана

Что известно об уничтожении иранского флота?

Американские военные проинформировали, что два дня назад, до начала военной операции США, Иран еще имел в вооружении 11 кораблей в Оманском заливе. По состоянию на 2 марта, по сообщениям солдат США, все суда – уничтожены.

Иранский режим десятилетиями преследовал и атаковал международное судоходство в Оманском заливе. Те времена прошли,

– говорится в заявлении.

Американцы также отметили, что свобода судоходства в международных водах уже более 80 лет обеспечивает экономический рост Соединенных Штатов и всего мира. Силы США и в дальнейшем будут гарантировать эту свободу и защищать ее от любых угроз.

США уничтожили флот Ирана: смотрите видео

Кстати, среди официально определенных целей противостояния, опубликованных Белым домом 2 марта, было и окончательное разгром Военно-морских сил Ирана.

Как отвечает Иран?