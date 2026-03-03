Слишком поздно, – Трамп о возможности переговоров с Ираном

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается, несмотря на сообщения о якобы готовности новых властей страны вести переговоры. Дональд Трамп решительно отверг такую возможность.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети.

Актуально США могут воевать вечно: Трамп рассказал о "бесконечных" запасах американского оружия

Как Трамп высказался о возможности переговоров с Ираном?

Американский президент отметил, что почти все вооружение Ирана – уничтожено. Речь идет о системах ПВО, авиацию а также флот. Отметим, что накануне, 2 марта, американские военные заявили о разгроме всех 11 иранских кораблей в Оманском заливе.

Напомнил Дональд Трамп и о ликвидации военно-политического руководства Ирана, в частности речь идет об убийстве верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и его близкого окружения.

Теперь же, по словам американского президента, переговоры с Ираном вести нет смысла.

Они (нынешнее руководство страны, – 24 Канал) просят диалога, я сказал: слишком поздно,

– высказался глава Белого дома.



Трамп оценил вероятность переговоров с Ираном / Скриншот

Как Иран пытался возобновить переговорный процесс с США?