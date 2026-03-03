Слишком поздно, – Трамп о возможности переговоров с Ираном
- Дональд Трамп резко изменил мнение о вероятности переговоров с Ираном.
- Он отметил, что почти весь оборонный потенциал страны уничтожен.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается, несмотря на сообщения о якобы готовности новых властей страны вести переговоры. Дональд Трамп решительно отверг такую возможность.
Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети.
Как Трамп высказался о возможности переговоров с Ираном?
Американский президент отметил, что почти все вооружение Ирана – уничтожено. Речь идет о системах ПВО, авиацию а также флот. Отметим, что накануне, 2 марта, американские военные заявили о разгроме всех 11 иранских кораблей в Оманском заливе.
Напомнил Дональд Трамп и о ликвидации военно-политического руководства Ирана, в частности речь идет об убийстве верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и его близкого окружения.
Теперь же, по словам американского президента, переговоры с Ираном вести нет смысла.
Они (нынешнее руководство страны, – 24 Канал) просят диалога, я сказал: слишком поздно,
– высказался глава Белого дома.
Как Иран пытался возобновить переговорный процесс с США?
В воскресенье, 1 марта, Трамп рассказал журналистам The Atlantic, что представители нового иранского правительства инициировали возобновление диалога, тогда президент США согласился на предложение, несмотря на то, что иранцы "так долго тянули с этим шагом".
Речь идет прежде всего об аспекте ядерного вооружения, которое, как сообщает американская сторона, представляло огромную угрозу для всего мира. США и Иран вели косвенные ядерные переговоры при посредничестве третьих стран. В феврале 2026-го в Женеве состоялся очередной раунд, тогда Иран настаивал на сохранении определенного уровня обогащения урана, США же требовали жестких ограничений под международным наблюдением.
Стороны называли переговоры "самыми интенсивными на данный момент", тогда страны обменялись предложениями, но компромисса так и не нашли.
Со своей стороны исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн в эфире 24 Канала предположил, что вероятнее всего, каждая из сторон провозгласит свою победу, но через несколько лет конфликт снова обострится.