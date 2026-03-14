Трамп противоречит сам себе: в США начали понимать ключевую ошибку по Украине
В Белом доме продолжается внутренняя борьба. Экономические советники Трампа и Минфин хотят как можно быстрее завершить войну с Ираном, тогда как политические советники настаивают на продолжении до достижения целей. В то же время Иран атакует американские базы.
Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснил 24 Каналу, что то, что США более полугода назад отказались от украинских антидронових технологий, свидетельствует о внутренней борьбе в администрации Трампа.
Что происходит в Белом доме?
По мнению эксперта, Трамп просто будет делать то, что считает нужным сам, хотя и разногласия в команде Трампа уже выливаются наружу.
Издание Axios опубликовало материал о том, как администрация 7 месяцев назад проигнорировала предложение Зеленского по антидронным технологиям.
Там прямо спрашивают: почему не согласились тогда? Ведь Украина поддерживает США, а Россия – союзник Ирана. Возможно, не с тем пытаемся дружить. Публичная дискуссия свидетельствует о реальной борьбе групп влияния за внимание Трампа, который сознательно поддерживает эту конкуренцию,
– сказал Рыбачук.
Сам Трамп противоречит себе в каждом выступлении: то "мы уже победили", то "надо довести до конца", то говорит о смене режима, то отказывается от этой идеи.
Затягивание войны бьет по ценам на топливо, а американцы с их мощными бензиновыми автомобилями болезненно реагируют на любое подорожание – и советники уже предупреждают Трампа о политических последствиях.
"Рост цен на топливо автоматически влечет за собой подорожание продуктов. Перед осенними выборами это серьезная проблема для Трампа, и он должен как можно быстрее закончить войну. Как? Можно придумать любое объяснение – он уже "безвозвратно уничтожал" ядерный потенциал Ирана менее чем полгода назад, а теперь уничтожает его повторно", – объяснил Рыбачук.
Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал благодарности от президента США Дональда Трампа за готовность предоставить дроны-перехватчики. По его словам, Киев воспринимает такую помощь как ответ на поддержку США.
Что еще известно о ситуации в США?
- США объявили о выпуске 86 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы сдержать рост цен из-за войны в Иране. Страны-члены Международного энергетического агентства договорились высвободить еще 400 миллионов баррелей для смягчения нефтяного кризиса.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс скептически относился к операции США в Иране и пытался убедить Трампа отказаться от нее. Его позиция усиливает слухи о возможном расколе в отношениях между президентом и вице-президентом.
- Министр обороны США дал согласие на переброску частей амфибийной ударной группы, включающей несколько кораблей и около 5 тысяч морских пехотинцев.