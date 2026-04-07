"Я разочарован": Трамп шокировал причиной начала конфликта между США и НАТО

Американский президент Дональд Трамп назвал спор по Гренландии первопричиной начала конфликта между США и НАТО. Еще одним камнем преткновения стал отказ помочь на Ближнем Востоке.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает Politico.

В чем Трамп обвинил НАТО?

По данным издания, президент США, общаясь с журналистами, заявил, что Вашингтон стремится получить Гренландию, которая является автономной территорией Дании. Впрочем, по его словам, европейские союзники "не хотят отдавать ее".

Речь идет о спорах, которые возникли в январе 2026 года, когда США рассматривали вероятность вторжения на остров. Европа была обеспокоена амбициями Трампа, Дания тогда в свою очередь рассматривала возможные сценарии обороны.

По мнению американского президента, этот конфликт стал началом ухудшения отношений между США и европейскими союзниками. В то же время Трамп упрекнул НАТО за отказ присоединиться к конфликту против Ирана.

По его словам, союзники не предоставили военные базы и воздушное пространство по просьбе американской стороны, а также отказались направлять свои корабли в Ормузский пролив и не поддержали операции в этом районе.

Я думаю, что это след для НАТО, который никогда не исчезнет... Я очень разочарован,

– сказал он.

Как США рассматривают НАТО?

Ранее Дональд Трамп заявил, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", о чем, по его словам, известно диктатору Владимиру Путину. Подобные заявления американского лидера поддержала и его администрация.

Например, госсекретарь США Марко Рубио уверял, что после окончания войны в Иране Вашингтон пересмотрит членство страны в НАТО. По его словам, для США больше нет смысла размещать свои войска в Европе.

Что известно о претензиях США?