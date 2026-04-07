"Я разочарован": Трамп шокировал причиной начала конфликта между США и НАТО
- Дональд Трамп заявил, что конфликт между США и НАТО возник из-за спора по Гренландии.
- Также американский президент раскритиковал отказ НАТО помочь на Ближнем Востоке.
Американский президент Дональд Трамп назвал спор по Гренландии первопричиной начала конфликта между США и НАТО. Еще одним камнем преткновения стал отказ помочь на Ближнем Востоке.
Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает Politico.
В чем Трамп обвинил НАТО?
По данным издания, президент США, общаясь с журналистами, заявил, что Вашингтон стремится получить Гренландию, которая является автономной территорией Дании. Впрочем, по его словам, европейские союзники "не хотят отдавать ее".
Речь идет о спорах, которые возникли в январе 2026 года, когда США рассматривали вероятность вторжения на остров. Европа была обеспокоена амбициями Трампа, Дания тогда в свою очередь рассматривала возможные сценарии обороны.
По мнению американского президента, этот конфликт стал началом ухудшения отношений между США и европейскими союзниками. В то же время Трамп упрекнул НАТО за отказ присоединиться к конфликту против Ирана.
По его словам, союзники не предоставили военные базы и воздушное пространство по просьбе американской стороны, а также отказались направлять свои корабли в Ормузский пролив и не поддержали операции в этом районе.
Я думаю, что это след для НАТО, который никогда не исчезнет... Я очень разочарован,
– сказал он.
Как США рассматривают НАТО?
Ранее Дональд Трамп заявил, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", о чем, по его словам, известно диктатору Владимиру Путину. Подобные заявления американского лидера поддержала и его администрация.
Например, госсекретарь США Марко Рубио уверял, что после окончания войны в Иране Вашингтон пересмотрит членство страны в НАТО. По его словам, для США больше нет смысла размещать свои войска в Европе.
Что известно о претензиях США?
Напомним, в январе администрация Трампа пыталась усилить контроль США над Гренландией из-за стратегической важности острова для арктической безопасности. Это вызвало напряженность с Данией и НАТО.
После обострения на Ближнем Востоке Испания закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, которые атакуют Иран. Ранее страна отказалась предоставить доступ к совместным военным базам.
К слову, в El Pais сообщали, что Европе, вероятно, грозит энергетический кризис из-за войны США и Израиля с Ираном. Закрытие Ормузского пролива и атаки на газовые объекты уже влияют на рынки и цены.