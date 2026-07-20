США оказались на грани полномасштабной войны с Ираном из-за нехватки ресурсов, – Washington Post

Конфликт между США и Ираном продолжает стремительно обостряться. В Вашингтоне уже готовятся к возможному расширению боевых действий, однако американские военные все больше обеспокоены нехваткой ресурсов для ведения масштабной кампании.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

Готовы ли США к возможной эскалации?

США и Иран фактически приблизились к полномасштабному военному конфликту после очередного обострения боевых действий в регионе. Обмен ударами продолжается уже восьмой день подряд после срыва режима прекращения огня.

Пентагон уже перебрасывает дополнительную авиацию на Ближний Восток и готовится к возможному расширению военной операции. В то же время собеседник журналистов подчеркнул, что возможности США существенно ограничены из-за истощения военных ресурсов.

По словам источника, американские военные все острее ощущают дефицит средств противовоздушной обороны, дальнобойных боеприпасов и других критически важных ресурсов. Кроме того, существуют трудности с быстрой переброской дополнительных сил и техники в регион. Часть самолетов уже получила боевые повреждения, что также сказывается на возможностях американской армии.

У нас недостаточно ресурсов для безопасного продолжения операций, и я не думаю, что Белый дом осознает это,

– заявил чиновник.

Опрошенные Washington Post военные аналитики отмечают, что наибольшие риски возникнут в случае перехода конфликта в масштабную наземную фазу.

Руководитель программы обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс считает, что развертывание американских войск непосредственно на территории Ирана или вблизи Ормузского пролива стало бы чрезвычайно опасным. По его словам, американские силы пока не готовы эффективно противодействовать дальнобойным ударам иранских ракет и беспилотников.

Накануне Центральное командование США сообщило о новых потерях среди американских военнослужащих.

После иранского удара по военной базе в Иордании была обнаружена еще одна группа неопознанных останков. Отдельно стало известно о гибели американского военнослужащего во время контролируемого уничтожения неразорвавшихся боеприпасов от сбитого иранского беспилотника на территории Ирака.

Президент США Дональд Трамп назвал гибель военных "очень печальным событием". С начала боевых действий против Ирана погибли по меньшей мере 17, а возможно 18 американских военнослужащих, еще более 430 получили ранения.

Иран и США продолжают обмениваться ударами

Американские военные заявляют, что последние удары были нанесены по военной инфраструктуре Корпуса стражей исламской революции.

По данным Центрального командования США, были поражены объекты берегового наблюдения, системы противовоздушной обороны, морские силы, а также склады ракет и беспилотников. В то же время Иран утверждает, что США провели атаку на атомный энергетический объект, который строится на юго-западе страны.

Кроме того, Тегеран сообщил об ударах по американским военным объектам в Кувейте, атаках на коммерческое судоходство в районе Ормузского пролива и заявил о намерении не допустить использования отдельных морских маршрутов, находящихся под защитой США.

Несмотря на резкое обострение ситуации, официальные комментарии американской администрации остаются сдержанными. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что операция по снижению "способности Ирана терроризировать мир" будет продолжаться до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.

В то же время в Washington Post отмечают, что Пентагон уже более двух месяцев не проводил открытых брифингов по поводу военной кампании против Ирана. Это, по мнению журналистов, свидетельствует о высокой деликатности ситуации и нежелании администрации публично раскрывать масштабы проблем, связанных с дальнейшим ведением боевых действий.

Напомним, США девятую ночь подряд наносят удары по территории Ирана в рамках военной операции, продолжающейся после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Центральное командование США сообщило о новой волне атак на иранские военные объекты и подтвердило потери. Между тем Тегеран обвиняет Вашингтон в ударе по атомной электростанции, которая еще находится на стадии строительства.