Про це пише Washington Post із посиланням на джерела в адміністрації США.

Чи готові США до можливої ескалації?

США та Іран фактично наблизилися до повномасштабного військового конфлікту після чергового загострення бойових дій у регіоні. Обмін ударами триває вже восьмий день поспіль після зриву режиму припинення вогню.

Пентагон уже перекидає додаткову авіацію на Близький Схід та готується до можливого розширення військової операції. Водночас співрозмовник журналістів наголосив, що можливості США суттєво обмежені через виснаження військових ресурсів.

За словами джерела, американські військові дедалі гостріше відчувають дефіцит засобів протиповітряної оборони, далекобійних боєприпасів та інших критично важливих ресурсів. Крім того, існують труднощі зі швидким перекиданням додаткових сил і техніки до регіону. Частина літаків уже зазнала бойових пошкоджень, що також впливає на можливості американської армії.

У нас недостатньо ресурсів для безпечного продовження операцій, і я не думаю, що Білий дім усвідомлює це,

– заявив чиновник.

Опитані Washington Post військові аналітики зазначають, що найбільші ризики виникнуть у разі переходу конфлікту до масштабної сухопутної фази.

Керівник програми оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс вважає, що розгортання американських військ безпосередньо на території Ірану або поблизу Ормузької протоки стало б надзвичайно небезпечним. За його словами, американські сили наразі не готові ефективно протидіяти далекобійним ударам іранських ракет та безпілотників.

Напередодні Центральне командування США повідомило про нові втрати серед американських військовослужбовців.

Після іранського удару по військовій базі у Йорданії було виявлено ще одну групу неопізнаних останків. Окремо стало відомо про загибель американського військового під час контрольованого знищення нерозірваних боєприпасів від збитого іранського безпілотника на території Іраку.

Президент США Дональд Трамп назвав загибель військових "дуже сумною подією". Від початку бойових дій проти Ірану загинули щонайменше 17, а можливо 18 американських військовослужбовців, ще понад 430 отримали поранення.

Іран і США продовжують обмінюватися ударами

Американські військові заявляють, що останні удари були спрямовані по військовій інфраструктурі Корпусу вартових ісламської революції.

За даними Центрального командування США, були уражені об'єкти берегового спостереження, системи протиповітряної оборони, морські сили, а також склади ракет і безпілотників. Водночас Іран стверджує, що США атакували атомний енергетичний об'єкт, який будується на південному заході країни.

Крім цього, Тегеран повідомив про удари по американських військових об'єктах у Кувейті, атаки на комерційне судноплавство в районі Ормузької протоки та заявив про намір не допустити використання окремих морських маршрутів, які перебувають під захистом США.

Попри різке загострення ситуації, офіційні коментарі американської адміністрації залишаються обмеженими. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що операція зі зменшення "здатності Ірану тероризувати світ" триватиме доти, доки поставлені цілі не буде досягнуто.

Водночас у Washington Post зазначають, що Пентагон уже понад два місяці не проводив відкритих брифінгів щодо військової кампанії проти Ірану. Це, на думку журналістів, свідчить про високу чутливість ситуації та небажання адміністрації публічно розкривати масштаби проблем, пов'язаних із подальшим веденням бойових дій.

Нагадаємо, США дев'яту ніч поспіль завдають ударів по території Ірану в межах військової операції, яка триває після різкого загострення ситуації на Близькому Сході. Центральне командування США повідомило про нову хвилю атак на іранські військові об'єкти та підтвердило втрати. Тим часом Тегеран звинувачує Вашингтон в ударі по атомній електростанції, яка ще перебуває на етапі будівництва.