Про це повідомляє Центральне військове командування США.

Що відомо про удари США по Ірану?

О 19:00 за східним часом Центральне командування розпочало нову хвилю ударів по Ірану. Це уже дев'ята ніч поспіль, коли іранські об'єкти були під атакою.

Удари продовжать послаблювати військовий потенціал Ірану, який використовується для нападів на комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку,

– зазначили американські війська.

Тим часом Іран 19 липня заявив, що США вдарили по АЕС Дарховін на півдні країни, поблизу іракського кордону. Заступник міністра закордонних справ Казем Гарібабаді пообіцяв "належну" відповідь.

Як пише CNN, ця електростанція перебуває на "дуже ранній стадії" будівництва, і малоймовірно, що зафіксована атака становитиме будь-який радіологічний ризик.

Водночас останні атаки США не минулися їм без втрат. Відомо про смерть двох американських військовослужбовців і ще одного безвісти зниклого в Йорданії після нападу Ірану 17 липня.

"Після ретельного пошуку американські військовослужбовці сьогодні знайшли на місці події невпізнані останки. Триває процес перевірки останків", – йдеться в офіційному повідомленні.

Окрім того, 18 липня військовослужбовець США загинув у бою на півночі Іраку під час контрольованого підриву нерозірваного боєприпасу зі збитого іранського безпілотника. Другий військовослужбовець отримав незначне поранення.

До слова, 14 липня Іран вдарив ракетами по двох танкерах ОАЕ Mombasa та Al Bahiyah в Ормузькій протоці, які перебували в територіальних водах Оману. Тоді загинув громадянин Індії. Ще 8 моряків, серед яких 2 українців, отримали поранення. На суднах спалахнули пожежі.

Влада ОАЕ засудила атаку, назвавши її порушенням міжнародного права, та заявила про право на відповідь. Водночас Іран заявив, що уразив два "супертанкери-порушники".