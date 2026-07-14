Під іранський удар потрапили танкери Mombasa та Al Bahiyah. На момент атаки вони перебували в територіальних водах Оману. Про це пишуть Sky News та Reuters.

Що відомо про іранську атаку на танкери з українцями?

Як розповіли в міноборони ОАЕ, внаслідок ворожої атаки загинув один член екіпажу. Він був громадянином Індії.

Поранення дістали ще 8 членів екіпажу – шестеро громадян Індії та двоє громадян України. Четверо з них перебувають у важкому стані.

На обох танкерах виникли пожежі, які спричинили матеріальні пошкодження. Наразі вогонь уже вдалося загасити.

Міноборони ОАЕ засудило "зухвалий напад" і "явне порушення міжнародного права" з боку Ірану.

Там наголосили Об'єднані Арабські Емірати залишають за собою повне право відповісти на цю ескалацію та вжити всіх необхідних заходів для захисту своєї території і громадян.

Тим часом Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що в Ормузькій протоці були уражені та виведені з ладу два "супертанкери-порушники".

Зауважимо, що атака на танкери сталася невдовзі після того, як американські військові оголосили про початок третьої поспіль ночі авіаударів по Ірану. За інформацією іранських ЗМІ, вибухи пролунали в порту Бендер-Аббас, а також на островах Кіш, Кешм, Абу-Муса, у місті Джем і селищі Канган.

Спроби США та Ірану домовитися про мир провалилися

18 червня президенти США Дональд Трамп та Ірану Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. За його умовами США погодилися дозволити Ірану експортувати нафту та послабити санкції, а Іран мав протягом 30 днів гарантувати безпечне судноплавство в Ормузькій протоці.

Того ж дня Центральне командування ЗС США заявило, що блокаду протоки повністю знято.

Однак уже 25 червня в Ормузькій протоці зазнало удару цивільне судно під прапором Сінгапуру. США заявили, що його атакував іранський безпілотник.

У відповідь 26 червня американські війська уразили військові об'єкти Ірану. Наступного дня Корпус вартових ісламської революції повідомив про обстріл позицій американських військ на Близькому Сході.

Після цього США та Іран періодично обмінювалися ударами.

8 липня під час саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп заявив, що меморандум з Іраном фактично втратив чинність.

Уже в ніч проти 9 липня США розпочали нову хвилю масштабних ударів по іранських об'єктах, а Іран завдав ударів у відповідь.

13 липня Трамп офіційно повідомив Конгрес США про відновлення бойових дій проти Ірану.