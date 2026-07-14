За словами політика, США мають намір здійснити першу атаку вже ввечері 13 липня за американським часом (в Україні у цей час буде ніч 14 липня). Про це Трамп заявив в інтерв'ю консервативному радіоведучому Г'ю Г'юїтту.

Що саме заявив Трамп про нові удари по Ірану?

Зокрема, господар Білого дому заявив про неминучість нових атак.

Сьогодні ввечері ми завдамо по них дуже потужного удару, а завтра знову вдаримо по них. І вони нічого не зможуть із цим зробити. У них нічого немає. Узагалі нічого – лише гучні заяви,

– наголосив Трамп.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи володіють Вашингтон або Єрусалим інформацією щодо точного місцеперебування керівництва збройних сил Ірану, яке залишилося, та чи можуть завдати по ньому удару, Трамп відповів: "Так, знаю. Але ми не хочемо про це говорити. Втім, ми, безумовно, за ними стежимо".

Заява Трампа про нові удари по Ірану: дивіться відео

Крім того, він анонсував знищення так званої "гори Кирки", або Кух-е Коланг Газ. Вона входить до складу нагір'я Загрос, що на Північному Заході Ірану. За словами фахівців, це підземний об'єкт, який потенційно призначений для безпечного зберігання запасів іранського урану.

"Ми збираємося знищити "гору Кирки". Нехай іранці знають, що ми прийдемо. Вони нічого не зможуть зробити", – заявив Трамп.



"Гора Кирки" в Ірані (англійською Pickaxe Mountain) / Фото CSIS

За деякий час Трамп уже під час брифінгу у Білому домі заявив, що США мають намір знищити всі можливості Ірану, пов'язані з Ормузькою протокою.

Також він переконує, що Іран порушив щонайменше 10 разів угоду зі США та вбив багато людей.

Вони ведуть переговори вже 47 років, але ніхто ніколи не завдав їм військових ударів. Ми ж завдаємо їм дуже сильних ударів… Те, що вони роблять, – це безглуздо, дуже нерозумно,

– наголосив політик.

Американський президент додав: хоча США суттєво скоротили їхні можливості, "але вони ще якийсь час боротимуться".

США вже розпочали нову хвилю ударів по Ірану: що відомо?

За деякий час після заяви Трампа американське Центральне командування відзвітувало про початок нових ударів по Ірану. Загалом США атакують іранські об'єкти третю ніч поспіль.

"Ці удари продовжать завдавати серйозних збитків іранським силам і послаблять їхню здатність атакувати мирних жителів і комерційні судна в Ормузькій протоці", – зазначають американські військові.

За даними іранських ЗМІ, щонайменше три вибухи пролунали у порту Бендер-Аббас, що на Півдні Ірану. Гучно і на островах Кіш, Кешм і Абу-Муса. Також повідомляють про атаки на місто Джем і селище Канган, пише CNN.

Що цьому передувало?

18 червня президенти США й Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння: Штати дозволяли Ірану експортувати нафту й знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками. Того ж дня Центральне командування ЗС США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.

Однак вже 25 червня з'явилася інформація, що цивільне судно під прапором Сінгапуру потрапило під удар в Ормузькій протоці. США, зі свого боку, заявили, що його атакував іранський безпілотник.

26 червня США завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на цю атаку, а 27 червня КВІР заявив про обстріл позицій американських військ на Близькому Сході. Відтоді американська та іранська сторони періодично обмінювалися ударами.

8 липня під час саміту НАТО в Анкарі Трамп заявив, що меморандум з Іраном фактично більше не діє.І вже вночі 9 числа США розпочали першу хвилю потужних ударів по іранських об'єктах. Щоправда, Іран також б'є у відповідь.

13 липня Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення бойових дій в Ірані.