По словам политика, США намерены провести первую атаку уже вечером 13 июля по американскому времени (в Украине в это время будет ночь 14 июля). Об этом Трамп заявил в интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту.

Что именно заявил Трамп о новых ударах по Ирану?

В частности, хозяин Белого дома заявил о неизбежности новых атак.

Сегодня вечером мы нанесем по ним очень мощный удар, а завтра снова ударим по ним. И они ничего не смогут с этим поделать. У них ничего нет. Вообще ничего – только громкие заявления,

– подчеркнул Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста о том, располагают ли Вашингтон или Иерусалим информацией о точном местонахождении оставшегося руководства вооруженных сил Ирана и могут ли нанести по нему удар, Трамп ответил: "Да, знаю. Но мы не хотим об этом говорить. Впрочем, мы, безусловно, следим за ними".

Заявление Трампа о новых ударах по Ирану: смотрите видео

Кроме того, он объявил об уничтожении так называемой "горы Кирки", или Кух-е Коланг Газ. Она входит в состав нагорья Загрос, расположенного на северо-западе Ирана. По словам специалистов, это подземный объект, который потенциально предназначен для безопасного хранения запасов иранского урана.

"Мы собираемся уничтожить "гору Кирки". Пусть иранцы знают, что мы придем. Они ничего не смогут сделать", – заявил Трамп.



"Гора Кирки" в Иране (англ. Pickaxe Mountain) / Фото CSIS

Чуть позже Трамп уже во время брифинга в Белом доме заявил, что США намерены уничтожить все возможности Ирана, связанные с Ормузским проливом.

Также он утверждает, что Иран нарушил как минимум 10 раз соглашение с США и убил много людей.

Они ведут переговоры уже 47 лет, но никто никогда не наносил им военных ударов. Мы же наносим им очень сильные удары… То, что они делают, – это бессмысленно, очень неразумно,

– подчеркнул политик.

Американский президент добавил: хотя США существенно сократили их возможности, "но они еще какое-то время будут сопротивляться".

США уже начали новую волну ударов по Ирану: что известно?

Спустя некоторое время после заявления Трампа американское Центральное командование сообщило о начале новых ударов по Ирану. В целом США проводят атаки против иранских объектов уже третью ночь подряд.

"Эти удары будут и дальше наносить серьезный ущерб иранским силам и ослаблять их способность проводить атаки против мирных жителей и коммерческих судов в Ормузском проливе", – отмечают американские военные.

По данным иранских СМИ, по меньшей мере три взрыва прогремели в порту Бендер-Аббас на юге Ирана. Громко и на островах Киш, Кешм и Абу-Муса. Также сообщается об атаках на город Джем и поселок Канган, пишет CNN.

Что этому предшествовало?

18 июня президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании: США разрешали Ирану экспортировать нефть и снимали санкции, а Тегеран обязывался в течение 30 дней обеспечить стабильное судоходство между Персидским и Оманским заливами. В тот же день Центральное командование ВС США заявило, что блокада Ормузского пролива окончательно снята.

Однако уже 25 июня появилась информация, что гражданское судно под флагом Сингапура подверглось атаке в Ормузском проливе. США, со своей стороны, заявили, что его атаковал иранский беспилотник.

26 июня США нанесли удары по военным объектам Ирана в ответ на эту атаку, а 27 июня КВИР заявил об обстреле позиций американских войск на Ближнем Востоке. С тех пор американская и иранская стороны периодически обменивались ударами.

8 июля во время саммита НАТО в Анкаре Трамп заявил, что меморандум с Ираном фактически больше не действует. И уже ночью 9 числа США начали первую волну мощных ударов по иранским объектам. Правда, Иран также наносит ответные удары.

13 июля Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении боевых действий в Иране.