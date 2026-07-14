Под иранский удар попали танкеры "Mombasa" и "Al Bahiyah". На момент атаки они находились в территориальных водах Омана. Об этом сообщают Sky News и Reuters.

Что известно об иранской атаке на танкеры с украинцами?

Как отмечают в Минобороны ОАЭ, в результате вражеской атаки погиб один член экипажа. Он был гражданином Индии.

Ранения получили еще 8 членов экипажа – шестеро граждан Индии и двое граждан Украины. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На обоих танкерах возникли пожары, которые привели к материальному ущербу. В настоящее время огонь уже удалось потушить.

Минобороны ОАЭ осудило "дерзкое нападение" и "явное нарушение международного права" со стороны Ирана.

Там подчеркнули, что Объединенные Арабские Эмираты оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории и граждан.

Между тем Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что в Ормузском проливе были поражены и выведены из строя два "супертанкера-нарушителя".

Отметим, что атака на танкеры произошла вскоре после того, как американские военные объявили о начале третьей подряд ночи авиаударов по Ирану. По информации иранских СМИ, взрывы прогремели в порту Бендер-Аббас, а также на островах Киш, Кешм, Абу-Муса, в городе Джем и поселке Канган.

Попытки США и Ирана договориться о мире провалились

18 июня президенты США Дональд Трамп и Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. По его условиям США согласились разрешить Ирану экспортировать нефть и ослабить санкции, а Иран должен был в течение 30 дней гарантировать безопасное судоходство в Ормузском проливе.

В тот же день Центральное командование ВС США заявило, что блокада пролива полностью снята.

Однако уже 25 июня в Ормузском проливе подверглось удару гражданское судно под флагом Сингапура. США заявили, что его атаковал иранский беспилотник.

В ответ 26 июня американские войска нанесли удары по военным объектам Ирана. На следующий день Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле позиций американских войск на Ближнем Востоке.

После этого США и Иран периодически обменивались ударами.

8 июля во время саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил, что меморандум с Ираном фактически утратил силу.

Уже в ночь на 9 июля США начали новую волну масштабных ударов по иранским объектам, а Иран нанес ответные удары.

13 июля Трамп официально сообщил Конгрессу США о возобновлении боевых действий против Ирана.