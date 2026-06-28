США продолжили серию ударов по целям Ирана в Ормузском проливе в ответ на атаки Тегерана на гражданские суда. Об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

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Почему США нанесли новые удары по Ирану?

В ведомстве напомнили, что 26 июня Иран нарушил режим прекращения огня, атаковав дроном судно M/V Ever Lovely, которое шло под флагом Сингапура. В ответ США нанесли удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям. Дональд Трамп обвинил Иран в "бессмысленном" нарушении перемирия с США.

Как отмечают американские военные, после этого Ирану дали шанс вернуться к выполнению соглашения о перемирии. Впрочем, Тегеран им не воспользовался.

На следующий день в 4:30 утра иранские силы запустили ударный дрон-камикадзе, который поразил танкер M/T Kiku. Танкер под флагом Панамы проходил вблизи Ормузского пролива и перевозил более двух миллионов баррелей сырой нефти.

В ответ США нанесли новые удары по иранской военной инфраструктуре. Целями стали объекты военного наблюдения, системы связи, позиции ПВО, склады беспилотников и средства установки морских мин.

Как Трамп прокомментировал новое нарушение перемирия со стороны Ирана?

В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп подтвердил новые удары по Ирану. Президент написал, что иранцы, вероятно, "никогда не извлекут урок", и США придется военным путем довести до конца то, что они "очень успешно начали".

Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать!

– пригрозил президент.

Как Иран отреагировал на новые удары США и угрозы Трампа?

Угрозы со стороны Дональда Трампа не произвели особого впечатления на Тегеран.

Как сообщает CNN, в ответ на американские удары он атаковал объекты США в Кувейте и Бахрейне. В частности, ударам подверглись авиабаза "Али Аль-Салем" в Кувейте и штаб Пятого флота США в Бахрейне.

КВИР утверждает, что именно США нарушили режим прекращения огня. Там заявили, что действия американцев приведут к полной остановке дипломатического процесса.

Иранцы пригрозили американским военным "сокрушительным ответом".

Напомним, что всего 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Один из пунктов предусматривает прекращение огня на 60 дней, в течение которых должно было быть согласовано соглашение об окончательном мире.

22 июня в Швейцарии состоялись переговоры американской и иранской делегаций. Прошли они не без трудностей.