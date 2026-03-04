"Мы не будем соучастниками": премьер Испании резко ответил Трампу и раскритиковал действия США

Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на заявления Дональда Трампа относительно возможного разрыва торговых отношений между странами. Причиной напряжения стал отказ Мадрида разрешить использовать испанские базы для ударов по Ирану.

Речь идет, в частности, о стратегических объектах, которые используются в рамках сотрудничества стран-членов НАТО, сообщает Reuters.

Какое заявление сделал испанский премьер?

Глава испанского правительства отметил, что его страна не будет участвовать в действиях, которые противоречат ее ценностям и интересам.

Санчес подчеркнул, что Испания остается преданной международному праву и принципам мирного урегулирования конфликтов. По его словам, нынешний кризис имеет глобальные последствия, однако это не означает, что Мадрид отступит под давлением.

Он вспомнил о российско-украинской войне, боевых действиях в секторе Газа, а также об операции США в Ираке в 2000-х годах – и резюмировал: во всех этих конфликтах позицию испанского правительства можно сформулировать двумя словами: "Нет войне".

Мы не будем соучастниками того, что вредит миру и противоречит нашим ценностям. Страх мести не заставит нас отказаться от наших принципов,

– заявил Педро Санчес.

Премьер также дал понять, что Испанию не испугают экономические угрозы Трампа. В Мадриде отмечают, что любые действия должны соответствовать международному праву и иметь четкий мандат.

Чем Трамп угрожал Мадриду?