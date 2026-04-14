Напряжение растет: Эрдоган пригрозил Израилю военной операцией
- Президент Турции Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против гражданских и пригрозил возможным военным вмешательством.
- Израильские чиновники резко отреагировали, осудив заявления Эрдогана и заговорив о разрыве дипломатических отношений с Турцией.
Израиль решительно отвергает все обвинения. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Что заявил Эрдоган в адрес Израиля?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 апреля выступил с жесткой критикой Израиля после участия в международной конференции в Стамбуле.
Во время выступления турецкий лидер обвинил Израиль в убийствах гражданского населения, в частности женщин и детей, и назвал его действия "варварскими". Отдельно он раскритиковал закон, принятый Кнессетом, о смертной казни для террористов, заявив, что он направлен против палестинцев
Эрдоган также заявил, что несмотря на перемирие Израиль якобы заставил более миллиона жителей Ливана покинуть свои дома. В то же время Израиль и Соединенные Штаты отрицают, что Ливан входил в договоренности о прекращении огня. Отвечая на вопрос журналистов, Эрдоган пригрозил возможными военными действиями против Израиля, вспомнив операции Турции в Нагорном Карабахе и Ливии.
В ответ министр по делам наследия Израиля Амихай Элиягу резко осудил заявления турецкого президента. Он обвинил Анкару в лицемерии и напомнил о политике Турции в отношении курдов и ситуации с Северным Кипром, назвав Эрдогана "диктатором". Элиягу также заявил о намерении инициировать полный разрыв дипломатических отношений с Турцией.
Обратите внимание! Обострение происходит на фоне решения турецкого суда предъявить обвинения премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и еще 35 израильским чиновникам. Их подозревают в причастности к перехвату гуманитарной флотилии, которая направлялась в сектор Газа в 2025 году. Среди задержанных тогда активистов была Грета Тунберг.
Конфликт на Ближнем Востоке: последние новости
13 апреля США ввели ограничения на морской доступ к иранским портам, блокируя Ормузский пролив. Суда, которые входят или выходят из блокированной зоны без разрешения, могут быть захвачены, однако гуманитарные грузы разрешены при условии проверки. В свою очередь Иран угрожает отомстить, если США заблокируют Ормузский пролив для иранских судов. Тегеран говорит, что такая блокада может негативно повлиять на все порты в Персидском заливе.
США и Иран продолжают дипломатические переговоры для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но личная встреча делегаций пока неизвестна. Президент Трамп сообщил, что главным препятствием остается ядерный вопрос, и США настаивают на возвращении обогащенного урана из Ирана.
Однако, известно, что Армия обороны Израиля была переведена в состояние повышенной боевой готовности из-за провала переговоров между США и Ираном. Военные ускоряют оперативное планирование и готовятся к возможному возобновлению военных действий, поскольку ситуация в регионе остается напряженной.