Мир и привлечение западных инвестиций: Руанда и Конго подписали соглашение в Вашингтоне

При посредничестве США было подписано еще одно важное соглашение. Оно имеет целью развивать страну, которая имеет богатые запасы полезных ископаемых.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Соглашение о мире между Конго и Руандой

В январе разгорелся конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго. Страны разорвали связи из-за поддержки повстанцев M23, которые захватили город Гома, Букаву и территорию с полезными ископаемыми. В результате в регионе возник гуманитарный кризис и погибли 9 миротворцев Южной Африки.

Через полгода между странами, которые едва не начали войну, удалось заключить соглашение. Выдающуюся роль имели полезные ископаемые, которые имеет Конго. Президент США Дональд Трамп предлагал Республике сотрудничать в развитии ее редкоземельных земель в обмен на военную поддержку против повстанцев.

Однако удовлетворить потребности сторон удалось иным образом. В пятницу, 27 июня, министры иностранных дел Конго и Руанды подписали соглашение о прекращении конфликта при посредничестве США. Так между странами должны прекратиться боевые действия в течение 90 дней, в результате которых тысячи людей погибли, а сотни – остались без дома.

Администрация Дональда Трамп провела выдающиеся переговоры. В сотрудничестве с Демократической Республикой Конго США смогут привлечь миллиарды долларов инвестиций для добычи тантала, золота, кобальта, меди, лития и других полезных ископаемых.

Ранее собеседник издания Financial Times говорил, что соглашение США и Конго может укрепить экономики обеих сторон, дать людям рабочие места и способствовать интеграции Республики "в глобальные и региональные цепочки поставок".