ООН призывает стороны сложить оружие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и CNN.

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Как обостряется ситуация между Руандой и ДР Конго

Демократическая Республика Конго официально разорвала все дипломатические отношения с Руандой. В субботу Южная Африка сообщила, что девять ее миротворцев погибли во время столкновений с повстанцами, которых поддерживает Руанда, в восточных районах Конго, богатых природными ресурсами.

Восстание группировки M23 ("Движение 23 марта"), которое длится уже три года, значительно активизировалось с начала января 2024 года. Повстанцам удалось захватить значительные территории, что вызвало предупреждение ООН о возможности более широкого регионального конфликта.

В субботу правительство Конго и его союзники сообщили, что они отбросили боевиков M23, которые наступали на столицу провинции Гому. В то же время Конго обвинило Руанду в поддержке повстанцев, включая поставки оружия и участие снайперов. По утверждению армии Конго, именно руандийские снайперы виновны в убийстве губернатора Северного Киву.

Правительство Конго отозвало своих дипломатов из Руанды и требует прекращения работы руандийского посольства в Киншасе в течение 48 часов. Представители МИД страны назвали это "самой жесткой формой дипломатического разрыва".

В свою очередь, Южная Африка сообщила о потере двух миротворцев ООН и семи военных из сил регионального блока, которые погибли, защищая доступ к Гоме.

Повстанцы из М23 заявили, что в конце концов взяли город Гома под контроль. По данным ООН и источников в сфере безопасности, вместе с повстанцами M23 в операции в Гоме участвовали от 3000 до 4000 руандийских солдат.

Повстанцы в понедельник объявили, что они захватили город именно тогда, когда истек срок, который они дали конголезским силам безопасности для капитуляции. Повстанцы попросили конголезских военных собраться на центральном стадионе и призвали жителей сохранять спокойствие.



Где находится Гома на карте / OpenStreetMap

Гуманитарная ситуация в восточных провинциях значительно ухудшилась. По данным ООН, более 400 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома с начала года. Потребность в помощи для мирных жителей Гомы, где проживает более миллиона человек, стремительно растет. Европейский Союз призвал Руанду прекратить поддержку M23 и вывести свои силы из региона. Во многих районах города отсутствуют электроснабжение и вода.

Почему этот конфликт имеет важное значение

По данным правительства Конго и экспертов ООН, повстанцы временно захватили Гому в 2012 году, прежде чем они были вынуждены выйти оттуда под международным давлением.

"Движение 23 марта" – одна из около сотни вооруженных группировок, которые борются за контроль над Северным Киву. Оно состоит преимущественно из представителей тутси и заявляет, что действует для защиты этой этнической группы.

В июне 2021 года президент ДР Конго Феликс Чисекеди предоставил руандийской компании право на очистку золота, добываемого в его стране. Но эта сделка разозлила власти Уганды. Ее солдаты, причем с разрешения Чисекеди, зашли в Северное Киву под предлогом преследования исламистов из Альянса демократических сил (АДС). Это в свою очередь возмутило руандскую сторону.

В ноябре 2021 года повстанцы заняли два поселения в Северном Киву, а к марту 2022 года – основную часть территории Рутшуру на границе с Угандой и Руандой.

Обратите внимание! В ДР Конго находятся крупнейшие в мире запасы кобальта, германия и тантала, а также значительные залежи угля, железа, меди, цинка, лития, золота, алмазов и нефти.

Руанда уверяет, что повстанцев она не поддерживает, а этот конфликт – внутреннее дело ДР Конго.

В июле 2022 года в Анголе лидеры ДР Конго и Руанды договорились о примирении. Однако движение M23 считает, что не должно придерживаться дорожной карты.

По данным экспертов ООН, Руанда направила до 4000 военных и предоставила значительную огневую мощь, включая ракеты и снайперов, для поддержки повстанцев. Нынешняя ситуация это, вероятно, продолжение борьбы за ресурсы.