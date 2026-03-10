Может иметь катастрофические последствия: советника Трампа призывают выйти из войны против Ирана

Военная операция США и Израиля в Иране продолжается уже почти 2 недели. Если противостояние затянется и в дальнейшем, ситуация может иметь негативный экономический и политический эффект.

Поэтому окружение главы Белого дома призывает его выйти из войны. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

К теме Иран предоставит "полное право и свободу" транзита через Ормузский пролив: в CNN сообщили условия

Что о войне в Иране говорит сам Трамп?

Во время пресс-конференции американский президент отметил, что военные действия в Иране якобы достигли поставленных целей. Несмотря на то, что четкие сроки завершения войны не были озвучены, глава Белого дома заявил, что миссия подойдет к концу "очень скоро".

При этом кое-кто из администрации президента рассказал, что пока Израиль продолжает наносить удары по иранским целям, а Тегеран со своей стороны атакует соседние государства в регионе, – США вряд ли смогут легко выйти из войны.

Интересно! Один из источников даже сообщил, что Трамп не собирается останавливать борьбу до тип пор, пока не сможет заявить о собственной убедительной победе, особенно учитывая американское военное превосходство.

По данным WSJ, в последние дни заявления Трампа относительно войны были противоречивыми. На прошлой неделе он говорил о необходимости "безоговорочной капитуляции" Ирана и не исключил возможность введения сухопутных войск. В то же время в интервью The New York Times заявил, что далек от решения отправлять войска.

Ранее Трамп допустил, что война может завершиться достаточно быстро, но в то же время подчеркнул, что США способны пойти еще дальше в своих действиях. Также президент публично намекал и говорил помощникам в частных разговорах, что может поддержать ликвидацию нового верховного лидера Ирана, младшего Хаменеи, если тот не согласится на требования Вашингтона.

Какую позицию занимают советники президента по войне?

Вышеупомянутые заявления американского лидера прозвучали на фоне резких колебаний цен на нефть, что вызвало беспокойство среди союзников Трампа из-за возможных экономических и политических последствий войны. По словам источников, часть его советников в последние дни призвала подготовить план выхода США из конфликта и представить ситуацию так, будто военные уже достигли основных целей.

Хотя значительная часть консервативных избирателей сначала поддержала операцию, некоторые советники опасаются, что затяжная война может уменьшить эту поддержку.

Обратите внимание! Опросы, с которыми ознакомили Трампа, показывают, что большинство американцев выступает против войны.

В то же время команда президента пришла к выводу, что необходимо, мол, активнее работать с общественным мнением, убеждая американцев в необходимости конфликта, особенно на фоне роста цен на топливо.

Советники также обеспокоены тем, что стоимость нефти поднималась выше 100 долларов за баррель. Кроме того, к Белому дому обращались республиканцы, которые волнуются из-за экономических последствий войны накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Как Украина оказывает поддержку странам Персидского залива?