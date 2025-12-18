На фоне слухов о войне: Трамп сделал новое заявление относительно Венесуэлы и морской блокады
- Дональд Трамп заявил, что США хотят вернуть себе права на нефть в Венесуэле, которые были утрачены из-за "недостаточного внимания предыдущей администрации".
- Президент США подчеркнул, что продолжит морскую блокаду Венесуэлы и не допустит прохождения танкеров в страну.
Дональд Трамп сделал новое заявление по Венесуэле на фоне новостей о возможном объявлении войны этой стране. Американский лидер сказал, что США хотят вернуть себе права на нефть в Венесуэле.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа, которое цитирует NewsNation.
Что сказал Трамп о Венесуэле?
Президент Соединенных Штатов заявил, что Венесуэла "забрала землю и права на нефть" американских компаний.
По словам американского лидера, ранее такие потери стали возможными из-за "недостаточного внимания предыдущей администрации", но "сейчас это не повторится".
Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на нефть. У нас там было много нефти. Как знаете, они выгнали наши компании, и мы хотим их вернуть,
– заявил Дональд Трамп.
Глава Белого дома также подчеркнул, что продолжит морскую блокаду Венесуэлы, а также не пропустит танкеры в страну.
"Мы не пропустим никого, кто не должен проходить. Они (режим Мадуро – 24 Канал) забрали все наши энергетические права – они забрали всю нашу нефть не так давно... они незаконно ее забрали", – сказал американский лидер.
Что известно о напряжении отношений США и Венесуэлы?
Дональд Трамп ночью 17 декабря объявил о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. Американский лидер также говорил, что режим Мадуро "забрали нашу нефть и землю".
Глава Белого дома также объявил режим Николаса Мадуро "иностранной террористической организацией". Все из-за обвинений в терроризме, наркотрафика и торговли людьми.
А уже под конец дня журналист Такер Карлсон сообщил, что США могут объявить войну Венесуэле. Это, вероятно, произойдет в обращении президента Трампа 18 декабря в 04:00 по киевскому времени.