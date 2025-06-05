Трамп назвал Маска "человеком, который потерял рассудок", и заявил, что не заинтересован в разговоре

Дональд Трамп назвал своего бывшего соратника и миллиардера Илона Маска "человеком, который потерял рассудок". Президент США добавил, что он не заинтересован в разговоре с бизнесменом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Трамп высказался о разговоре с Маском

У Politico сообщили, что Дональд Трамп и Илон Маск планируют созвониться в пятницу, 6 июня, после громкой публичной ссоры.

По данным издания, помощники Трампа убеждали президента США сосредоточиться на продвижении законопроекта о бюджетных расходах, а не на личном конфликте.

Впоследствии журналисты спросили Трампа о разговоре с Илоном Маском.

Вы имеете в виду с человеком, который потерял рассудок?

– лаконично ответил политик и добавил, что "не особо" заинтересован в разговоре с Маском.

Американский президент отметил, что Маск хочет поговорить с ним, однако сам Трамп не готов.

Напомним, 5 июня президент Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск устроили публичный скандал в соцсетях, который завершился взаимными обвинениями, угрозами и намеками на секс-скандал.

Все началось после того, как Маск несколько дней подряд критиковал главный законопроект президента по внутренней политике.