Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.
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Трамп висловився про розмову з Маском
У Politico повідомили, що Дональд Трамп та Ілон Маск планують зідзвонитися у п'ятницю, 6 червня, після гучної публічної сварки.
За даними видання, помічники Трампа переконували президента США зосередитися на просуванні законопроєкту про бюджетні витрати, а не на особистому конфлікті.
Згодом журналісти спитали Трампа про розмову з Ілоном Маском.
Ви маєте на увазі з людиною, яка втратила глузд?
– лаконічно відповів політик та додав, що "не особливо" зацікавлений у розмові з Маском.
Американський президент зазначив, що Маск хоче поговорити з ним, однак сам Трамп не готовий.
Нагадаємо, 5 червня президент Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск влаштували публічний скандал у соцмережах, який завершився взаємними звинуваченнями, погрозами та натяками на секс-скандал.
Все розпочалося після того, як Маск кілька днів поспіль критикував головний законопроєкт президента щодо внутрішньої політики.