Мелитополь был основой контрнаступления 2023 года, но Сырский захотел отбить Бахмут, – NYT

Во время контрнаступления в 2023 году Мелитополь был основой для удара. Впрочем, Александр Сырский хотел отбить Бахмут, что изменило стратегию контрнаступления и привело к неудаче на обоих направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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В СМИ раскрыли детали неудачного контрнаступления в 2023 году

Журналисты западного издания пишут, что в 2023 году Украина планировала контрнаступление с основным ударом на Мелитополь. В то время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считал, что этот маневр перекроет сухопутные маршруты снабжения российских сил в Крыму. Хотя западные генералы считали такие планы амбициозными и сомневались в их реализации, однако поддержали идею.

Тогда американские и британские генералы согласились на двухэтапную атаку, чтобы запутать российских командиров. Тогда американская разведка считала, что украинских сил и средств хватит только на одно наступление.

В NYT пишут, что тогда состоялась Ставка, на которой Залужный сообщил: генерал Александр Тарнавский получит 12 бригад и большую часть боеприпасов для главного удара на Мелитополь, генерал-лейтенант Юрий Содоль будет делать наступление на Мариуполь, а Александр Сырский возглавит вспомогательный удар на востоке вокруг Бахмута.

Однако Сырский выступил против. Как пишут в СМИ, генерал тогда взял слово и заявил, что хочет направить больше сил на Бахмут, чтобы отбить город. Затем Сырский планировал продвинуться на восток Луганской области. Конечно, для этого генералу необходимы были дополнительные люди и боеприпасы.

Американцам не сообщили о результатах заседания. Но потом разведка США заметила, что украинские войска и боеприпасы движутся в направлениях, которые не соответствовали согласованному плану,

– пишут журналисты.

Вскоре Валерий Залужный сообщил американским генералам, что Украина решила наступать сразу на трех направлениях. В СМИ пишут, что после заседания Ставки Владимир Зеленский приказал поровну разделить боеприпасы между Сырским и Тарнавским. Также генералу Сырскому пообещали предоставить 5 новообученных бригад. При этом для наступления на Мелитополь оставалось только 7 бригад.

Генерал Содоль, который руководил наступлением в районе Мариуполя четко прислушался к рекомендации американских генералов, и впоследствии это сотрудничество принесло больше всего успеха – ВСУ отвоевали 20 квадратных километров у врага.

Впрочем, это наступление быстро остановилось из-за нехватки сил. Журналисты NYT пишут, что план Сырского с наступлением на Бахмут истощал украинскую армию. Тогда генерал США Антонио Агуту порекомендовал украинцам отправить бригады и боеприпасы на Юг – для основного удара по Мелитополю. Впрочем, Сырский не прислушался к этому совету, а продолжал попытки отбить Бахмут. Журналисты пишут, что украинский генерал не отказывался и тогда, когда Пригожин "восстал" против Путина.

Тогда разведка США оценивала действия Пригожина как попытку подорвать моральный дух и сплоченность россиян. Перехваченные разговоры оккупантов тогда доказывали, что даже российские командиры удивлялись, почему украинцы не усиливают давление на слабо защищенный Мелитополь.

Впрочем, Сырский четко придерживался собственной стратегии. Он считал, что если отправить дополнительные силы на Юг, то это только подорвет операцию.

, "Я был прав, Агуту. Ты ошибался. Мы дойдем до Луганска", – вспоминает американский чиновник слова Сырского.

На план Тарнавского с наступлением на Мелитополь значительно повлияла нехватка боеприпасов. Поскольку существовал дефицит, то на поле боя постоянно применяли дроны, чтобы подтвердить разведданные. Поэтому, освобождение Роботино в Запорожской области заняло несколько недель.

После того во время одного из боев американский генерал посоветовал Тарнавскому немедленно занимать новые позиции, однако украинский генерал увидел на позиции россиян – от 20 до 50 человек. Агуту утверждал, что разведданные показывают – русские отступают, поэтому следует закрепляться на новых позициях, которые расположены выше. Однако Тарнавский не начинал движение, пока не будут ликвидированы оккупанты. Затем украинский генерал снова и снова отправлял дроны, чтобы проверить, действительно ли нет угрозы от сил противника.

Как пишут в СМИ со ссылкой на американских чиновников, действия Тарнавского очень дорого стоили. Возникла задержка от 24 до 48 часов, что дало время россиянам возвести новые оборонительные позиции. По их информации, генерал Агуту постоянно кричал на Тарнавского, чтобы он продвигался вперед и гнал русских, но этого не произошло.

Разочарованные американцы постоянно говорили о взводе на холме. "Чертов взвод остановил контрнаступление", – говорил один из американских офицеров,

– пишут в СМИ.

Тогда Украине пришлось сократить амбиции. Вместо Мелитополя появилась новая цель – Токмак. Генерал Агуту тогда дал украинским военным больше автономии, но разработал детальный план для работы артиллерии. Операция "Раскат грома" имела четкий план, чем, когда и в каком порядке наносить удары. Тогда Тарнавский снова выступил против определенных целей, а также настаивал на использовании дронов, чтобы проверить важные точки. Поэтому, операция сорвалась.

В СМИ добавляют, что Белый дом в отчаянии спасти контрнаступление ВСУ санкционировал секретную перевозку небольшого количества кассетных боеголовок с дальностью около 100 миль. Тогда Агуту вместе с украинским генералом разработали операцию против российских вертолетов, чтобы Тарнавский с бригадами мог продвигаться на Юге. Однако, продвижений украинских войск не было.

Последней рекомендацией американцев было поручить генералу Сырскому возглавить бой за Токмак. Это отклонили. Тогда они предложили генералу Содолю отправить своих морпехов в Роботино, чтобы прорвать российскую линию. Но вместо этого генерал Залужный приказал морпехам отправиться в Херсон, чтобы открыть новый фронт в операции, которую американцы считали обреченной на провал – попытке пересечь Днепр и продвигаться в Крым,

– пишут в СМИ.

Журналисты NYT, цитируя американских генералов, пишут, что контрнаступление должно было нанести России сокрушительный удар, а вместо этого "оно завершилось позорно".