В Европе впервые прокомментировали масштабный коррупционный скандал в Украине
- Кая Каллас назвала коррупционный скандал в энергетической сфере Украины "чрезвычайно досадным" и призвала к серьезному расследованию.
- Президент Зеленский инициировал увольнение двух членов Кабинета Министров и санкции против подозреваемых в коррупции в Энергоатоме.
Коррупционный скандал в энергетической сфере Украины привлек внимание ЕС. Кая Каллас назвала его "чрезвычайно досадным".
Представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас призвала Киев серьезно отнестись к этому расследованию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Как отреагировали в ЕС на коррупционный скандал в Украине?
Кая Каллас впервые прокомментировала это скандальное и масштабное дело. Она отметила, что коррупция в сфере энергетики является "чрезвычайно досадной" и подчеркнула необходимость решительных действий.
Они действуют очень настойчиво. Нет места для коррупции, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую,
– добавила представительница ЕС.
Также она добавила, что оперативные и серьезные действия украинской власти очень важны для препятствования дальнейшего вреда для государственных финансов и доверия граждан.
Что известно о последствиях этого коррупционного скандала?
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября призвал к увольнению двух членов Кабинета Министров на фоне расследования вероятной коррупционной схемы на 100 миллионов долларов, вызвавшей волну возмущения среди населения.
Кроме того, Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана из-за подозрений в "отмывании" денег по делу о хищении в Энергоатоме.
Кабмин отстранил ряд должностных лиц Энергоатома, среди которых вице-президент Якоб Хартмут. В то же время Зеленский инициировал масштабную перезагрузку руководящего состава компании.