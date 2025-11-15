Итальянские министры поспорили о помощи "коррумпированной" Украине

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что дальнейшая финансовая помощь Украине может "подпитать коррупцию". С ним не согласился министр обороны страны Гвидо Крозетто.

Какую позицию высказали итальянские министры?

На фоне громкого коррупционного скандала в энергетике в Украине вице-премьер-министр Италии и министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини выразил сомнения относительно необходимости дальнейшей поддержки Киева.

Мне кажется, что появляются коррупционные скандалы, в которые втянуто украинское правительство, поэтому я не хотел бы, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитки дальнейшей коррупции,

– заявил он.

По его мнению, эту проблему не решит и передача большего количества вооружений. По его словам, из-за "продвижения российских войск" и коррупции, в интересах всех, а прежде всего Украины, остановить войну.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, комментируя такое заявление, назвал "абсурдным" возможное прекращение помощи Украине со стороны Италии. По его мнению, коррупционный скандал не должен влиять на население.

"Я понимаю беспокойство Маттео Сальвини, но я не сужу страну на основе двух коррумпированных лиц. Мы пытаемся помочь гражданскому населению, которое страдает от 93% российских атак", – объяснил он.

Как Европа реагирует на коррупционный скандал?