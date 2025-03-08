Трамп поддержал журналиста, который спросил Зеленского о костюме

Дональд Трамп похвалил журналиста Брайана Гленна за его вопрос к Владимиру Зеленскому о костюме во время встречи в Овальном кабинете. Во время брифинга 7 марта Трамп шутил, обмениваясь комплиментами с репортером.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на выступление Трампа. Во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля возник скандал, когда журналист Брайан Гленн спросил президента Украины Владимира Зеленского, где его костюм.

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Трамп во время брифинга высоко оценил вопрос о костюме Зеленского

Впрочем, именно этот вопрос привлек внимание Дональда Трампа, который похвалил Гленна во время брифинга в Белом доме 7 марта.

Встреча между Трампом и Гленном состоялась во время пресс-конференции, когда журналист попросил разрешения задать вопрос американскому лидеру.

Брайан? Он хороший человек. Не к Зеленскому. Но к Трампу он был добрый,

– отметил Трамп.

В свою очередь, Гленн похвалил галстук Трампа, на что президент ответил комплиментом: "Спасибо, и мне твой".

После этого журналист все же смог задать свой вопрос.

Почему европейские страны не предлагают мирное соглашение, похоже, только вы готовы к переговорам о мире?

– спросил он.

Трамп ответил, что ЕС не знает, как завершить войну, но он, как всегда, имеет стратегию и хорошие отношения с Путиным, что позволяет ему лучше понимать возможности для мирного решения конфликта.