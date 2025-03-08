Про це розповідає 24 Канал з посиланням на виступ Трампа. Під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого виник скандал, коли журналіст Браян Гленн запитав президента України Володимира Зеленського, де його костюм.

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Трамп під час брифінгу високо оцінив питання про костюм Зеленського

Втім, саме це питання привернуло увагу Дональда Трампа, який похвалив Гленна під час брифінгу в Білому домі 7 березня.

Зустріч між Трампом та Гленном відбулася під час пресконференції, коли журналіст попросив дозволу задати питання американському лідеру.

Браяне? Він добра людина. Не до Зеленського. Але до Трампа він був добрий,

– зазначив Трамп.

У свою чергу, Гленн похвалив краватку Трампа, на що президент відповів компліментом: "Дякую, і мені твоя".

Після цього журналіст все ж таки зміг задати своє питання.

Чому європейські країни не пропонують мирну угоду, схоже, тільки ви готові до переговорів про мир?

– запитав він.

Трамп відповів, що ЄС не знає, як завершити війну, але він, як завжди, має стратегію і добрі відносини з Путіним, що дозволяє йому краще розуміти можливості для мирного вирішення конфлікту.