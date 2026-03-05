Связанная с ICE: Трамп уволил министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм
- Президент Трамп уволил министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, она перейдет на новую должность.
- На ее замену номинирован сенатор-республиканец от Оклахомы Марквейн Маллин.
В Штатах произошли изменения в министерстве внутренней безопасности. Президент Трамп уволил руководительницу ведомства Кристи Ноэм. Именно это министерство руководит Миграционной и таможенной службой (ICE), чьи действия с 2025 года вызвали массовые протесты во многих городах США.
Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в своей соцсети Truth Social. Он поблагодарил Ноэма за службу, отметив ее "впечатляющие результаты".
Что известно об увольнении Кристи Ноэм и ее замене в должности?
Трамп сообщил, что Ноэм перейдет на новую должность. Она станет специальным посланником по инициативе "Щит Америки". Официальное объявление этой инициативы запланировано на субботу в Дорале, штат Флорида.
На смену Ноэму Трамп номинировал сенатора-республиканца от Оклахомы Марквейна Маллина. Президент назвал его "воином MAGA", бывшим непобежденным бойцом MMA, человеком, который "хорошо ладит с людьми" и обладает "мудростью и мужеством" для продвижения политики "Америка превыше всего".
По словам Трампа, новый министр сосредоточится на обеспечении безопасности границ, пресечении незаконного въезда преступников, мигрантов-убийц и наркоторговцев, а также на борьбе с кризисом незаконных наркотиков.
Стоит заметить, что это первое увольнение члена кабинета во втором сроке Трампа после инаугурации в январе 2025 года. Ноэм находилась под сильным давлением из-за ряда скандалов.
В частности речь идет о критике ее руководства ICE, гибели двух американских граждан от рук агентов ICE в Миннеаполисе, а также обвинения в препятствовании работе генерального инспектора DHS Джозефа В. Куффари.
Куффари в письме Конгрессу заявил, что Ноэм и ее заместители "систематически препятствовали" его расследованиям– в частности, блокировали доступ к базам данных ICE и TSA по пересечению границы, арестов и применения силы. Он перечислил 11 конфликтных случаев и предупредил, что такой подход грозит расследованием и потенциальным уголовным преследованием
Что известно о трагических случаях на протестах в Миннесоте?
7 января в Миннеаполисе агент ICE смертельно ранил 37-летнюю американку Рене Николь Гуд. По версии ведомства, женщина пыталась наехать автомобилем на офицеров, поэтому стрельба признана актом самообороны из-за непосредственной угрозы жизни. Президент Трамп полностью поддержал действия агента.
А уже 24 января там же федеральные иммиграционные агенты застрелили 37-летнего Алекса Джеффри Претти, что спровоцировало протесты и резкое осуждение со стороны местных властей.