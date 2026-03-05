Відповідну заяву очільник Білого дому зробив у своїй соцмережі Truth Social. Він подякував Ноем за службу, відзначивши її "вражаючі результати".

Читайте також Куба теж впаде, – Трамп озвучив нові плани США

Що відомо про звільнення Крісті Ноем та її заміну на посаді?

Трамп повідомив, що Ноем перейде на нову посаду. Вона стане спеціальним посланцем з ініціативи "Щит Америки". Офіційне оголошення цієї ініціативи заплановано на суботу в Доралі, штат Флорида.

На зміну Ноем Трамп номінував сенатора-республіканця від Оклахоми Марквейна Малліна. Президент назвав його "воїном MAGA", колишнім непереможеним бійцем MMA, людиною, яка "добре ладнає з людьми" та володіє "мудрістю й мужністю" для просування політики "Америка понад усе".

За словами Трампа, новий міністр зосередиться на забезпеченні безпеки кордонів, припиненні незаконного в'їзду злочинців, мігрантів-убивць та наркоторговців, а також на боротьбі з кризою незаконних наркотиків.

Варто зауважити, що це перше звільнення члена кабінету в другому терміні Трампа після інавгурації в січні 2025 року. Ноем перебувала під сильним тиском через низку скандалів.

Зокрема йдеться про критику її керівництва ICE, загибель двох американських громадян від рук агентів ICE у Міннеаполісі, а також звинувачення в перешкоджанні роботі генерального інспектора DHS Джозефа В. Куффарі.

Куффарі у листі до Конгресу заявив, що Ноем та її заступники "систематично перешкоджали" його розслідуванням– зокрема, блокували доступ до баз даних ICE та TSA щодо перетину кордону, арештів та застосування сили. Він перелічив 11 конфліктних випадків і попередив, що такий підхід загрожує розслідуванням та потенційним кримінальним переслідуванням

Що відомо про трагічні випадки на протестах у Міннесоті?