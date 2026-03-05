Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в своей соцсети Truth Social. Он поблагодарил Ноэма за службу, отметив ее "впечатляющие результаты".

Что известно об увольнении Кристи Ноэм и ее замене в должности?

Трамп сообщил, что Ноэм перейдет на новую должность. Она станет специальным посланником по инициативе "Щит Америки". Официальное объявление этой инициативы запланировано на субботу в Дорале, штат Флорида.

На смену Ноэму Трамп номинировал сенатора-республиканца от Оклахомы Марквейна Маллина. Президент назвал его "воином MAGA", бывшим непобежденным бойцом MMA, человеком, который "хорошо ладит с людьми" и обладает "мудростью и мужеством" для продвижения политики "Америка превыше всего".

По словам Трампа, новый министр сосредоточится на обеспечении безопасности границ, пресечении незаконного въезда преступников, мигрантов-убийц и наркоторговцев, а также на борьбе с кризисом незаконных наркотиков.

Стоит заметить, что это первое увольнение члена кабинета во втором сроке Трампа после инаугурации в январе 2025 года. Ноэм находилась под сильным давлением из-за ряда скандалов.

В частности речь идет о критике ее руководства ICE, гибели двух американских граждан от рук агентов ICE в Миннеаполисе, а также обвинения в препятствовании работе генерального инспектора DHS Джозефа В. Куффари.

Куффари в письме Конгрессу заявил, что Ноэм и ее заместители "систематически препятствовали" его расследованиям– в частности, блокировали доступ к базам данных ICE и TSA по пересечению границы, арестов и применения силы. Он перечислил 11 конфликтных случаев и предупредил, что такой подход грозит расследованием и потенциальным уголовным преследованием

Что известно о трагических случаях на протестах в Миннесоте?