"Отвратительная гадость": Маск выступил с критикой законопроекта, который подписал Трамп

Илон Маск выступил с критикой законопроекта о налогах и расходах, под которым поставил свою подпись лидер США Дональд Трамп. Миллиардер заявил, что больше не может молчать и назвал документ "отвратительной гадостью".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios і сообщение Маска в соцсети Х.

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Критика Маска законопроекта о расходах

Миллиардер раскритиковал законопроект, подписанный Трампом.

Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный, набитый "жиром" (ненужными расходами) бюджетный законопроект Конгресса – отвратительная гадость. Стыд тем, кто за него голосовал: вы знаете, что вы поступили неправильно. Вы знаете это,

– написал он в своей публикации.

Палата представителей США приняла соответствующий законопроект в мае. Критика Маска этого документа прозвучала лишь через несколько дней после того, как бывший глава DOGE (Илон Маск) покинул администрацию Трампа.

Отмечается, что гендиректор Tesla давно рассматривает госдолг США как экзистенциальную угрозу, но до сих пор он высказывал лишь умеренную критику в адрес законопроекта Трампа, который приводит к росту дефицита.

Позже миллиардер написал в соцсетях, что "это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов и обременит граждан Америки непосильным долгом".

Уже в в другой заметке Маск заявил, что в ноябре следующего года "мы уволим всех политиков, которые предали американский народ". Вероятно, что говорится о выборах в Конгресс США, которые проводятся каждые 2 года.