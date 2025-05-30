Маск продолжит быть советником президента Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.

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Илон Маск продолжит влиять на работу DOGE

Во время прощального брифинга Маска Трамп заверил журналистов, что DOGE продолжит работать и без Маска, который будет участвовать в управлении департамента и в дальнейшем.

Илон действительно не собирается уходить. Он будет постоянно бегать туда-сюда,

– заметил он.

Трамп считает, что DOGE – это детище Маска, и он будет влиять на его работу и в дальнейшем. Он служение Маска Америке "бесценно".

"Это не конец DOGE, а на самом деле начало", – сказал Маск журналистам после выступления Трампа.

Он добавил, что будет продолжать посещать Белый дом, ведь является "другом и советником президента".

На прощание Трамп вручил Маску символический "ключ от Белого дома".