Маск продовжить бути радником президента Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому.

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Ілон Маск продовжить впливати на роботу DOGE

Під час прощального брифінгу Маска Трамп запевнив журналістів, що DOGE продовжить працювати й без Маска, який буде брати участь в управлінні департаменту й надалі.

Ілон справді не збирається йти. Він буде постійно бігати туди-сюди,

– зауважив він.

Трамп вважає, що DOGE – це дітище Маска, і він буде впливати на його роботу й надалі. Він служіння Маска Америці "безцінною".

"Це не кінець DOGE, а насправді початок", – сказав Маск журналістам після виступу Трампа.

Він додав, що продовжуватиме відвідувати Білий дім, адже є "другом та радником президента".

На прощання Трамп вручив Маску символічний "ключ від Білого дому".