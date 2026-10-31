"Все судьи до сих пор там": СМИ выяснили, что происходит в Конституционном трибунале Польши

В Польше обострилась ситуация вокруг Конституционного трибунала, возле здания которого постоянно находятся полицейские подразделения. По данным СМИ, семеро судей, которые оставались там ночью, до сих пор находятся внутри.

Как сообщает Polsat News, судья Анна Корвин-Петровская к 11 часам утра в субботу издала специальное распоряжение об организации работы ведомства.

Что происходит в Конституционном трибунале?

Все семь судей, находившихся в Конституционном трибунале ночью, по-прежнему остаются в здании. У здания учреждения тем временем постоянно дежурят полицейские подразделения превентивного реагирования.

В субботу, 31 октября, к 11:00 Корвин-Петровская издала распоряжение об организации работы Конституционного трибунала. В частности, она отменила ранее изданные полномочия и рекомендовала судьям исполнять свои обязанности за пределами здания.

Кроме того, распоряжение предусматривает приостановку исполнения обязанностей сотрудниками Конституционного трибунала с сохранением им заработной платы.

Почему возник конфликт вокруг суда?

Конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши возник из-за длительного противостояния между двумя группами судей, каждая из которых не признает легитимности другой. Большинство судей учреждения были назначены во времена правления партии "Право и справедливость", а новое правительство Дональда Туска считает прежний состав политизированным и постепенно пытается его обновить.

В то же время президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге трех вновь избранных судей, что усугубило кризис. Вечером 30 октября судьи нового состава самостоятельно отстранили от должностей председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского, после чего доступ к зданию заблокировали правоохранители.

В ночь на 31 октября у здания собрались представители оппозиции, которые пытались проникнуть внутрь и выломали ворота. Президент Навроцкий прибыл в трибунал, созвал экстренные консультации с парламентскими партиями и обвинил правительство в "силовом захвате" конституционного органа, потребовав вывести правоохранителей.

Он также помог Соханскому попасть в кабинет, однако впоследствии заместитель председателя покинул рабочее место, заявив, что его ввели в заблуждение относительно присутствия президента в здании.

Свенчковский назвал происшедшее государственным переворотом, тогда как министр юстиции Вальдемар Журек заявил, что после ухода президента назначенные судьи продолжили работу, а министр внутренних дел Марцин Кервинский одобрил действия полиции.

Представители партии "Право и справедливость" также сообщили об угрозе задержания главы Канцелярии президента Збигнева Богуцкого, который сопровождал Навроцкого.