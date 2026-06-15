Кризис в украинско-польских отношениях: реальные причины и политические игры

На аналитическом канале "Быть Или" (на украинском — "Бути Чи") вышло видео с разбором и объяснениями истинных причин очередных претензий Польши к Украине.

На этот раз поводом для скандала стало возмущение властей Польши фактом присвоения имени героев УПА Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Но, по мнению автора "Быть Или", реальной причиной обострения на самом деле являются не исторические войны, а опасные политические спекуляции для достижения краткосрочных внутриполитических целей. 24 Канал представляет основные тезисы и пересказывает материал. Также рекомендуем посмотреть его полную версию (на русском языке).

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Цель — мобилизация электората и создание "круговой поруки" среди польского политикума

Нынешнее охлаждение отношений между Варшавой и Киевом — это не столько следствие глубоких исторических разногласий, сколько результат политического прагматизма внутри самой Польши. Автор "Быть Или" отмечает, что польские элиты сознательно используют сложные страницы общей истории для получения быстрого эффекта, не думая о последствиях.

Острая реакция польского истеблишмента на присвоение украинскому воинскому подразделению имени героев УПА была искусственно подогрета, считает автор "Быть Или". В Украине уже много лет существуют улицы и памятники Бандере, Шухевичу или Мельнику, однако именно сейчас это вызвало дипломатический скандал.

Главным двигателем этой волны возмущения являются Кароль Навроцкий (президент Института национальной памяти Польши) и партия PiS (Право и Справедливость), которая его поддерживает. Их электоральные показатели падают на фоне оппонентов из "Гражданской коалиции" Дональда Туска.

Несмотря на то, что парламентские выборы в Польше состоятся только в 2027 году, тему "украинской угрозы" уже активно используют как удобный мобилизационный инструмент.

Даже Туск, которого считают искренним другом Украины, вынужден маневрировать. Из-за давления избирателей Туск вынужден публично играть роль "оскорбленного поляка", поскольку полностью игнорировать консервативный электорат в демократической системе невозможно.

При этом даже инициатор скандала — президент Навроцкий — ранее заявлял, что признает право украинцев чтить своих героев, даже несмотря на то, что это может не нравиться полякам. Сейчас же эти слова явно забыты.

Этот конфликт в пользу России

Автор призывает польских лидеров понять, что смысловое наполнение исторических символов в современной Украине кардинально отличается от того, как это видят в Варшаве или как свои символы использует Москва.

Фигура Степана Бандеры в современной Украине воспринимается исключительно как символ бескомпромиссной борьбы за государственную независимость. Никто в Украине не вкладывает в этот символ агрессивных намерений в отношении современных польских территорий.

Во многих странах есть противоречивые исторические фигуры (Наполеон во Франции, Черчилль в Великобритании, Чингисхан в Монголии), но эти государства не угрожают своим соседям войной. Зато Россия превратила свои символы (в частности, 9 мая и лозунг "Можем повторить") в инструмент открытой агрессии, оккупации и угрозы для всего мира. Именно поэтому в бывшем СССР сносят советские памятники — путинский режим сам осквернил их, перепрошив из символов памяти в символы угрозы.

Поэтому полякам могут не нравиться украинские герои, но если Украина падет под натиском РФ, во Львове действительно не останется улиц Бандеры. Однако следующими на очереди станут польские города и их улицы, поскольку Путин также считает их своими.

Об этом он сам сказал 21 июля 2023 года. Автор видео напомнил эти слова:

Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные территории на Западе, земли Германии. Это действительно так: западные территории современной Польши — это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве немного об этом забыли? Мы напомним.

Украина сильна, Европа в ней нуждается

Несмотря на колоссальные демографические и экономические проблемы, Украина уже сейчас превращается в одного из самых влиятельных военных субъектов на европейском и мировом пространстве.

Украинские военные специалисты успешно действуют за пределами Европы (Судан, Сирия, Мали, Ливия), системно уничтожая российское влияние и остатки ЧВК "Вагнер". В Африке Украина поддерживает силы, выступающие за независимость от военных хунт (например, туарегов в Мали).

Такая стратегия чрезвычайно выгодна для западных союзников. Для Франции это удобный способ ослаблять Россию без прямого возвращения своих войск в регион. Американские аналитические центры (в частности, CEPA) отмечают, что Украина не копирует российскую неоколониальную модель, а ведет эффективную точечную кампанию против глобальной сети Кремля. Наличие боевого опыта и уникальных дронных технологий без колониального прошлого превращает Киев в игрока, с которым считаются Париж, Лондон, Вашингтон и Анкара.

Европейский оборонно-промышленный комплекс не может эффективно развиваться и перевооружаться без опыта украинского фронта.

Инновации решают исход сражения. Мы видим это в Украине каждый день. Украине нужна Европа, и, что не менее важно, Европе сейчас нужна Украина. На мой взгляд, это довольно просто. Европа не может эффективно перевооружиться без Украины. И наша поддержка Украины – это не благотворительность, это самооборона, – премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции премьер-министров стран NB8 и президента Украины в Таллинне во вторник, 9 июня 2026 года.

Автор "Быть Или" отмечает, что сейчас Соединенные Штаты больше не воспринимаются как безусловный и вечный гарант европейской безопасности, поэтому Украина неизбежно станет фундаментом новой архитектуры обороны Старого Света. На этом фоне попытки польских политиков портить отношения с Киевом являются стратегически опасной ошибкой.

Три сценария завершения войны и катастрофические риски для Польши

Рассматривая геополитическое будущее, автор выделяет три базовых сценария: крах путинского режима, заморозка войны или полное падение Украины.

Два первых сценария оставляют на границе с Польшей великую державу с опытной армией, интегрированной в европейскую систему безопасности. Третий сценарий — катастрофа для самой Польши.

В случае поражения Украины на польской границе появится либо непосредственно РФ, либо марионеточное прокремлевское государство. Российский режим мгновенно мобилизует и бросит украинское мужское население в новую "мясорубку" против Европы, как это уже было реализовано с жителями оккупированного Донбасса (так называемых "ЛДНР").

Москва виртуозно будет играть на чувствах брошенных украинцев. Российская пропаганда будет продвигать разрушительный для европейского единства нарратив: "вы проиграли, потому что Европа боялась эскалации, блокировала границы, вывозила зерно и ссорилась с вами из-за исторических споров, вместо того чтобы помогать"



Эту опасность четко понимают дальновидные европейские лидеры. Автор приводит слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони (они прозвучали в непубличной беседе с Владимиром Зеленским, но он говорил о них в Новогоднем обращении к нации накануне 2026 года – 24 Канал): "Я не хочу, чтобы тогда разочарованные люди в Украине на площадях сжигали портреты европейских и американских лидеров".

Настоящая Польша – хороший друг и союзник Украины

Несмотря на нынешние политические спекуляции, фундамент отношений между

украинским и польским народами чрезвычайно прочен, ведь он закален первыми тяжелейшими месяцами полномасштабного вторжения.

Автор "Быть Или" напоминает о польском подвиге 2022 года. Пока Западная Европа колебалась, Польша действовала мгновенно. Первая военная помощь загружалась еще во время речи Путина 24 февраля. Варшава передала колоссальное количество техники (350 танков, более 500 БМП и БТР, 150 артиллерийских систем, истребители) именно тогда, когда это было вопросом выживания Украины. Украинцы никогда не забудут, как польское общество безоговорочно открыло свои дома для миллионов беженцев.

Эта солидарность не является игрой в одни ворота. Социологические исследования показывают, что 58% украинцев готовы поддержать отправку украинской армии на защиту Польши в случае нападения на нее со стороны России.

Украина и Польша являются естественными, жизненно необходимыми союзниками. Сильная независимая вооруженная Украина — это стратегическая глубина польской безопасности; это армия, которая уже несколько лет сдерживает крупнейшую военную угрозу для Восточной Европы.

Украинское сопротивление дает Польше драгоценное время на собственное перевооружение. Российская пропаганда тратит миллионы долларов, чтобы превратить боль прошлого в инструмент будущей войны и рассорить два народа.

Нельзя превращать исторические разногласия в публичное оружие внутренней политики, нельзя делать это ради сиюминутной электоральной выгоды... Москва годами вкладывает миллионы долларов в то, чтобы натравить украинцев и поляков друг на друга, превратить боль прошлого в инструмент будущей войны. Да, историческая память важна, боль жертв важна, правда важна, но если эту память превращают не в путь к взаимопониманию, а в дубинку против соседа, то выигрывает не Украина и не Польша, выигрывает их общий враг, – напоминает "Быть Или".