Крым – России, а Украине – "гарантии безопасности", – в СМИ обнародовали "предложение" Трампа о войне

В СМИ опубликовали предложение президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Реакцию на него от украинской стороны Соединенные Штаты якобы ожидают уже сегодня, 23 апреля, во время переговоров в Лондоне.

В предложении говорится о том, что именно в итоге получат Украина и Россия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios и The Telegraph.

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Что известно о "последнем предложении" США

По данным СМИ, в одностраничном документе, который США представили украинским официальным лицам в Париже на прошлой неделе, было "последнее предложение президента Трампа" по завершению войны в Украине. Оно состоит из семи пунктов.

В частности, первый и второй пункты предусматривают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Украиной и Россией. Тогда как третий требует от Украины воздержаться от попыток приобретения членства в НАТО, хотя страна, по-прежнему, может свободно присоединиться к ЕС.