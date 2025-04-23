Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала предположил, что в мае перемирие возможно лишь в том случае, если Владимиру Путину удастся по крайней мере частично завершить войну на выгодных для России условиях. Однако нынешние действия Путина свидетельствуют о другом – он намерен продолжать войну против Украины.

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Какой подарок сделал Путин Трампу Путин сделал подарок

Путину все еще кажется, что он выиграет эту войну. Но в то же время он стремится продолжить переговоры с Дональдом Трампом, потому что хочет выйти на определенные экономически выгодные договоренности между США и Россией.

Трамп тоже этого хочет, но есть одна проблема. Сначала нужно договориться о прекращении огня в Украине. Но Путин не хочет прекращать войну просто так. Он постоянно выдвигает то одно, то другое условие,

– сказал Владимир Фесенко.

Фесенко отметил, что из-за возможного выхода Дональда Трампа из переговорного процесса Путин начал посылать сигналы США о готовности к прекращению огня. Именно поэтому он предложил так называемое "пасхальное перемирие".

Это был очевидный спектакль для Трампа. Причем в нем был скрытый троллинг: Трамп хотел прекращения огня на 30 дней, а Путин предложил 30 часов,

– сказал Фесенко.

Он добавил, что суть здесь не в Пасхе, а в том, что 20 апреля прошло ровно три месяца от инаугурации Трампа. И вот Путин сделал ему такой подарок: прекращение огня именно на эту дату. Игра Путина продолжается, а война не останавливается, но переговоры активизируются. Последние дни апреля могут стать насыщенными на события.

Насколько вероятно быстрое прекращение огня

Переговоры в Лондоне должны состояться в 23 апреля, после чего возможен новый раунд встреч Стива Уиткоффа с представителями России. Если Путин признает, что настал момент для договоренностей, чтобы Трамп получил хоть какой-то результат и не вышел из переговорного процесса, может быть назначена еще одна встреча. США могут организовать отдельные переговоры с Украиной и Россией. Если Путин согласится, то вполне возможно, что будет подписан определенный документ, но это еще не гарантирует прекращения огня.

Сейчас рано что-то прогнозировать. Путин снова может выдвинуть новые требования – как это было с "морским" прекращением огня: "Отмените санкции – тогда поговорим". Похоже, сейчас ситуация повторяется,

– сказал Фесенко.

Он добавил, что мало кто обратил внимание, почему вдруг европейцы появились в переговорах. Американцам проще обсуждать вопрос перемирия без Европы – тогда легче давить на Украину. Фесенко объяснил, что Трамп хочет предоставить Путину определенный "бонус" – поэтапную отмену санкций. Но без участия Евросоюза это сделать невозможно, поэтому США приходится вести переговоры еще и с европейцами.

По его мнению, Украину ждут сложные и интенсивные переговоры, но ожидать быстрого результата не стоит. Прежде всего необходимо согласовать позиции США и Украины. Идею о 30-дневном прекращении огня снова можно вернуть в повестку дня. С европейскими партнерами следует согласовать вопрос гарантий безопасности и возможного участия миротворческого контингента после завершения войны. Только потом – вести разговор с Россией.

"У Путина снова иллюзия, что Россия может выиграть эту войну. Особенно на фоне 80-летия "победобесия" – это большая дата. Ему нужно усилить пропагандистский градус – и здесь идеально подходят лозунги из Второй мировой. Он хочет провести параллель: мол, тогда Сталин победил, и я побежу. Возможно, Путин уже договаривается с Трампом и пытается подготовить общественное мнение к окончанию войны", – сказал политолог.

Фесенко также отметил, что для россиян завершение войны должно выглядеть как победа – и для страны, и для самого Путина. Вероятно, Путин до сих пор колеблется и окончательно не определился.

Почему Путин и Трамп спешат

Впрочем, если он планирует пойти на переговоры, то российская пропаганда до мая должна "оформить" это как победу. Ему важно успеть договориться до конца апреля или начала мая с Трампом и Украиной. Ведь 1 мая – это 100 дней президентства Трампа, и он также хочет получить свой дипломатический бонус.

Путин хочет успеть до 9 мая. И тогда, кажется, все были бы довольны. Но Путин всегда хочет большего. Он увидел слабость Трампа, увидел, что тот готов к уступкам – и тут включился его "хищник". Начал требовать больше. Сейчас Путин на распутье: или продолжать войну и временно отложить любые договоренности, или идти на гибкий сценарий,

– сказал Фесенко.

Сейчас, по словам политолога, Путин пытается совместить обе стратегии – продолжает боевые действия, но одновременно демонстрирует Трампу иллюзию готовности к миру. Он "продает" ему символические жесты – вроде "пасхального перемирие", создавая иллюзию прогресса.

Фесенко предупреждает, что учитывая угрозы Трампа выйти из переговоров, именно последние дни апреля могут стать решающими. Или стороны достигнут договоренностей, или США потеряют интерес к этому процессу.

Возможно, Америка не объявит официально о выходе – переговоры инерционно будут продолжаться, но Трамп переключится на другие темы. И война России против Украины постепенно отойдет для США на второй план. Чтобы не выглядеть слабым, Трамп не будет говорить о выходе напрямую – но де-факто может дистанцироваться.

А Путин, в свою очередь, будет продолжать войну. Это его цель: одновременно и вести переговоры, и не прекращать боевые действия. Он до сих пор верит, что сможет дожать Украину и получить свою победу. Задача Украины – не позволить ему получить даже символические выгоды.