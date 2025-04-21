Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на свои источники в ОП, информирует 24 Канал.
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Кто поедет в Лондон на переговоры от Украины
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Киром Стармером и сообщил, что 23 апреля наши представители будут работать в Лондоне.
По информации Общественного, Украину на встрече представят руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Что известно о встрече 23 апреля
Президент Зеленский сообщил, что во время предстоящей встречи представители стран обсудят условия для безусловного прекращения огня.
По словам украинского лидера, безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны.
"Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", – подчеркнул он.