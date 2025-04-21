Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства в соцсети Х.

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Когда пройдут переговоры в Лондоне

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам президента, разговор был "хорошим и детальным".

Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира,

– подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине. По его словам, безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха ясно показала, что именно действия России продолжают войну.

Владимир Зеленский добавил, что также обсудил с Киром Стармером совместную работу в европейских форматах безопасности.

Напомним, на днях украинские, американские, немецкие, французские и британские чиновники провели переговоры в Париже. Во время встречи они обсудили пути к справедливому миру, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины.