21 апреля Путин фактически отклонил предложение Владимира Зеленского, заявив журналистам, что России нужно "разобраться" с такой инициативой, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Смотрите также Риторика Путина относительно войны изменилась: это может указывать на начало интересного процесса

Путин в очередной раз доказал, что не хочет конца войны

Путин пытался смягчить свой отказ, отметив, что Россия должна "обдумать" удары по гражданским объектам, где могут находиться военные, и "принять соответствующие решения". При этом он не предложил создать независимые механизмы мониторинга для определения правомерности таких ударов.

Глава Кремля также пытался оправдать последние ракетные атаки России на Украину. В частности, он признал удары по гражданской инфраструктуре в городе Сумы в Вербное воскресенье. Диктатор заявил, что присутствие украинских военных в городе делало его "законной военной целью".

Политик также повторил свой отказ от полного перемирия, предложенного Зеленским и США. Он отметил, что Украина якобы хочет "перехватить инициативу и говорить о расширении" перемирия, и добавил, что России нужно "тщательно все оценить".

В Москве бросили тень на заявление Трампа, который заявил, что, вероятно, уже на этой неделе удастся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной. Представитель Путина Дмитрий Песков в ответ сказал, что Кремль не готов обсуждать сроки завершения войны.

Продолжение отказа Путина от совместного предложения США и Украины о всеобщем перемирии и нежелание Кремля определить любые сроки завершения войны свидетельствуют об отсутствии интереса Путина к прекращению войны путем мирных переговоров в ближайшей перспективе,

– подытожили в ISW.

Позиция диктатора противоречит заявленному подходу Трампа – сначала установить перемирие, а потом договариваться о широком мирном соглашении.