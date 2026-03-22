Куба заявила о готовности к войне с США, – NBC News

Куба заявила о готовности к возможному военному противостоянию с США на фоне резкого обострения отношений. В Гаване обвиняют Вашингтон в усилении экономического давления и не исключают сценария агрессии.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Карлос Фернандес де Коссио во время прямого эфира на канале NBC News.

США и Куба на грани обострения: что известно?

Куба заявила, что ее военные готовятся к возможному нападению со стороны США, хотя считает такой сценарий маловероятным. По словам Карлоса Фернандеса де Коссио, нынешняя ситуация заставляет страну быть начеку.

Куба готова к любой потенциальной военной агрессии со стороны США, даже если мы не считаем это наиболее вероятным сценарием,

– подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что власти не рассматривают вопрос изменения политического устройства, несмотря на давление со стороны США.

Обострение отношений происходит на фоне жесткой политики администрации президента США Дональда Трампа, который ранее позволил себе резонансные заявления относительно Кубы.

В частности, он намекал на возможность установления контроля над островом.

Я думаю, что буду иметь честь взять Кубу под контроль... я могу делать с ней все, что захочу,

– заявил Трамп.

Такие слова вызвали резкую реакцию в Гаване и стали одним из факторов дальнейшего обострения.

Дополнительным фактором напряжения стала нефтяная блокада, введенная США. Она фактически ограничила поставки топлива на Кубу и привела к глубокому энергетическому кризису.

В стране уже произошли масштабные блэкауты, которые серьезно повлияли на жизнь населения. Из-за дефицита горючего останавливаются предприятия, возникают проблемы с транспортом и медициной.

На фоне кризиса и политического давления Куба усиливает военную готовность. В то же время в США отрицают подготовку к вторжению. Несмотря на это, риторика обеих сторон становится все жестче, а ситуация – более нестабильной.

