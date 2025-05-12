В ЕС назвали способ, который может остановить Путина

Евросоюз и Украина должны объединить усилия в оборонной промышленности. Там считают, что это может сдержать российскую агрессию против Украины.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен увеличить внедрение инноваций, в частности вместе с Украиной. Это один из главных вопросов для которых соберется рабочая группа ЕС – Украина. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Способен ли Евросоюз сам себя защитить



Кубилюс подчеркнул, что в будущем ЕС может потерять поддержку со стороны США. В таком случае Европа должна быть готова к самообеспечению в оборонной сфере.

Чтобы остановить Путина, нам нужно больше производить, увеличивать объемы инноваций - и делать это вместе, в рамках Европейского Союза и с Украиной,

– заявил Андрюс Кубилюс.

Цель рабочей группы ЕС–Украина, по словам Кубилюса, – интеграция оборонных отраслей, запуск совместных проектов и координация закупок.

Чему ЕС можно поучиться у Украины

Еврокомиссар отметил способность Украины создавать инновационные военные технологии, в частности дроны и искусственный интеллект.

Более того, Андрюс Кубилюс заявил, что в будущем Европе придется полностью отвечать за безопасность европейского континента, и здесь Украина станет важнейшей частью новой архитектуры европейской безопасности.

К слову, недавно в ЕС презентовали новую стратегию обороны "Белая книга". В планах было расширить производство оружия, которого не хватает в Европе. Однако ориентироваться будут именно на внутреннее развитие ОПК, чтобы меньше зависеть от импорта.