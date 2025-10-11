Власти Латвии сообщили 841 гражданину России о необходимости покинуть страну до 13 октября. Такие меры приняли из-за невыполнения требований законодательства о миграции.

Об этом Politico сообщили в Управлении по вопросам гражданства и миграции Латвии (OCMA), передает 24 Канал.

Что известно о выселении россиян из Латвии?

В Politico отмечают, что после полномасштабного вторжения России в Украину Латвия внесла поправки в Закон об иммиграции и ужесточила условия пребывания на своей территории для российских граждан.

В связи с этим россияне должны были подать заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне А2 и пройти проверку безопасности и анкетирование до 30 июня 2025 года, чтобы легально остаться в стране.

Большинство из около 30 тысяч россиян выполнили требования, около 2600 добровольно покинули Латвию, а 841 российский гражданин не успел вовремя подать необходимые документы.

Им сообщили о необходимости покинуть Латвию до 13 октября. После этой даты пребывания таких людей в стране становится незаконным. Кроме этого, они больше не смогут пользоваться социальными услугами – например, получать субсидии и пенсии.

Как в Латвии относятся к гражданам России: коротко о главном