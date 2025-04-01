Осужденная за коррупцию Ле Пен заявила, что не будет просить помилования у Макрона

Марин Ле Пен, которую осудили по делу о коррупции заявила, что не будет просить помилования у президент Франции Макрона. Она планирует подавать апелляцию.

Ле Пен также планирует оставаться в политике несмотря на очевидные юридические трудности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Ле Пен планирует апелляцию

Французский ультраправый политик Марин Ле Пен, которую суд признал виновной по делу о хищении государственных средств, заявила, что не будет обращаться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой о помиловании.

Ле Пен отметила, что прежде всего подаст апелляцию, отметив, что "помилование применяется до окончательного решения".

Она отметила, что "уверена в способности апелляционного суда проанализировать это дело с нейтральностью и прийти к выводу, что на самом деле нам не в чем себя упрекнуть".

Ле Пен также добавила, что обвинительный приговор не означает "ни в каком виде, ни в какой форме" ее ухода из политической жизни.

Напомним, Марин Ле Пен приговорена к 4 годам заключения за хищение средств, из них 2 года условно. Ее обвинили в присвоении 137 тысяч евро средств, которые она получала во время работы в Европейском парламенте в период с 2004 по 2017 год. Кроме нее, приговоры в хищении средств получили еще 29 человек.