Импульс угасает: летнее наступление России проваливается, – The Telegraph

Россия начала новую летнюю наступательную компанию. Однако похоже, что она захлебнулась уже через несколько недель после начала.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что сейчас происходит на фронте

Издание отмечает, что в июне Россия приближается к побитию собственного рекорда по количеству наступательных действий, который она установила в прошлом месяце. Однако такой значительный объем штурмов не привел к значительным прорывам.

Как отмечают аналитики, наступление, начатое в мае, простирается от северных приграничных районов Сумской и Харьковской областей до линий фронта в Донецке и Днепропетровске, куда российские войска пытаются прорваться впервые.

Москва провела зимние месяцы, наращивая человеческие ресурсы, совершенствуя тактику и улучшая координацию ракетных ударов и ударов беспилотников. Сначала были признаки того, что это дает результаты,

– пишет The Telegraph.

В мае 2025 года российская армия продвигалась самыми быстрыми темпами с ноября прошлого года и вдвое быстрее, чем в апреле этого года. Однако сейчас импульс угасает.

"У россиян сейчас на самом деле нет возможности начать что-то новое. Летнее наступление будет просто продолжением того, что они делали весной", – говорит аналитик по вопросам России с ISW Анжелика Эванс.

Наступление оккупантов на Сумщине, очевидно, полностью остановилось. Главной целью России в регионе была Юнаковка, расположенная непосредственно на дороге, которая соединяет Россию с центром Сум.

Однако сейчас главной целью россиян является Донецкая область и "украинский пояс крепостей", в который входят Краматорск, Константиновка и Славянск

В Донецке, если российские войска смогут захватить Константиновку, важный логистический узел Украины, это откроет путь для атак на Краматорск и Славянск, что приблизит Путина на шаг к контролю над всем Донбассом. Но учитывая нынешние темпы наступления России и плохую подготовку их бойцов, это маловероятно.