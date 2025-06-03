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Геополитика Азия Новий президент Південної Кореї склав присягу: що пообіцяв Лі Чже Мьон
4 июня, 14:21
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Новый президент Южной Кореи принял присягу: что пообещал Ли Чжэ Мён

Анастасия Диденко
Основні тези
  • Ли Чжэ Мён принял присягу как новый президент Южной Кореи и пообещал возродить страну после политического кризиса, внедрив прагматичную политику.
  • Его приоритеты включают объединение страны, восстановление экономики, укрепление партнерств с США и Японией, а также прагматичную внешнюю политику, в частности в отношении КНДР.

Новоизбранный президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён принял присягу и выступил с первым обращением к нации. В своем первом заявлении он пообещал возродить страну после политического кризиса и ввести прагматичную политику.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В Южной Корее официально вступил в должность новоизбранный президент Ли Чжэ Мён.

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Ли Чжэ Мён принял присягу и озвучил приоритеты

Ли Чжэ Мён победил на досрочных выборах с результатом 49,42% голосов, опередив консерватора Ким Мун Су, который набрал 41,15%. Явка стала самой высокой с 1997 года – почти 35 миллионов избирателей пришли на участки.

Что сказал Ли Чжэ Мён в обращении к нации:

  • Объединить глубоко расколотую страну, которая пережила попытку введения военного положения в конце 2024 года предыдущим президентом Юн Сок Йолем.
  • Восстановить экономику через дерегуляцию, поддержку малого бизнеса, развитие искусственного интеллекта и производства полупроводников.
  • Усилить стратегическое партнерство с США и Японией, не забывая о важности диалога с Северной Кореей.
  • Вести прагматичную внешнюю политику в национальных интересах и не повторять ошибок предшественников.

Лучше победить без борьбы, чем победить в борьбе. Мир без необходимости бороться – это лучшая безопасность,
– подчеркнул Ли, говоря о будущих отношениях с КНДР.

Сразу после присяги Ли встретился с высшим военным командованием и получил отчет о состоянии обороны страны.