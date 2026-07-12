"Один из самых выдающихся людей": Трамп отреагировал на смерть Линдси Грэма
Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма. Он заявил, что политик был "настоящим американским патриотом".
Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social утром в воскресенье, 12 июля.
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Как Трамп комментирует смерть Грэма?
Дональд Трамп назвал Линдси Грэма одним из самых выдающихся людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.
Президент отметил, что Грэм "всегда работал" и был настоящим американским патриотом, а также добавил, что его будет очень не хватать.
Сенатор Линдси Грэм, один из самых выдающихся людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался! Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Нам будет очень не хватать Линдси. Подробности и информация об организации церемоний будут сообщены дополнительно. Так грустно!
– написал Трамп.
Напомним, сенатор США Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в результате кратковременной внезапной болезни.
Справка. Линдси Грэм занимал пост председателя Бюджетного комитета Сената. Он также был членом Комитета Сената по ассигнованиям, Судебного комитета Сената и Комитета Сената по вопросам окружающей среды и общественных работ.
Как сообщают журналисты NBC News, в субботу вечером сотрудники экстренной помощи прибыли по вызову о "остановке сердца" в дом Грэма на Капитолийском холме.
Стоит отметить, что 10 июля сенатор побывал в Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Грэм посетил завод по производству украинских беспилотников SkyFall.
В тот же день он заявил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России. Также политик отметил, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по производству дронов в России.