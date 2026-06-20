"Порог боли превышен": Навроцкий рассказал, почему лишил Зеленского ордена

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Он объяснил это тем, что "порог боли" польского общества был превышен.

Об этом он заявил во время выступления по случаю Национального дня Силезских восстаний, сообщает TVN 24.

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Какое заявление сделал Навроцкий?

По словам Навроцкого, у польского общества есть четкие границы восприятия решений, касающихся исторической памяти и современной политики безопасности.

Да, мы знаем, что такое война, знаем, что такое борьба за независимость, знаем, что такое постсоветская, а сегодня – российская угроза, но мы – гордая польская нация и имеем свой порог боли в вопросах, касающихся нас и наших союзников. И этот порог боли был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла,

– заявил он.

Отдельно Навроцкий подчеркнул исторический опыт Польши в ХХ веке, отметив, что страна долгое время находилась под влиянием различных империй и режимов и лишь в течение ограниченного периода была полностью свободной.

В то же время в канцелярии президента Польши подчеркнули, что Украина якобы имела возможность избежать эскалации ситуации, однако не воспользовалась ею. Глава ведомства Збигнев Богуцкий заявил, что Киеву предлагали пересмотреть ряд решений, связанных с исторической политикой.

Ошибка была допущена с украинской стороны, когда президент Зеленский решил назвать одно из важных подразделений Украины в честь преступников УПА,

– сказал Богуцкий.

Он также добавил, что у украинской стороны было достаточно времени для пересмотра этого решения в ходе консультаций. По его словам, дипломатические контакты между сторонами продолжались, однако Киев не изменил своей позиции.

Как отреагировали на это в Украине?

В Украине резко отреагировали на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши. После этого ряд украинских чиновников заявил о символическом ответном шаге – возвращении польских государственных наград, полученных в предыдущие годы за вклад в развитие украинско-польского партнерства.

В частности, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква объявил о решении вернуть Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша, который он получил в 2022 году. В своем заявлении он подчеркнул, что не считает решение Варшавы справедливым.

Кроме него, о возвращении наград заявили глава МИД Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. Они назвали лишение Зеленского ордена ошибочным и наносящим ущерб украинско-польским отношениям.