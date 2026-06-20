Об этом он заявил во время выступления по случаю Национального дня Силезских восстаний, сообщает TVN 24.

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Какое заявление сделал Навроцкий?

По словам Навроцкого, у польского общества есть четкие границы восприятия решений, касающихся исторической памяти и современной политики безопасности.

Да, мы знаем, что такое война, знаем, что такое борьба за независимость, знаем, что такое постсоветская, а сегодня – российская угроза, но мы – гордая польская нация и имеем свой порог боли в вопросах, касающихся нас и наших союзников. И этот порог боли был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла,

– заявил он.

Отдельно Навроцкий подчеркнул исторический опыт Польши в ХХ веке, отметив, что страна долгое время находилась под влиянием различных империй и режимов и лишь в течение ограниченного периода была полностью свободной.

В то же время в канцелярии президента Польши подчеркнули, что Украина якобы имела возможность избежать эскалации ситуации, однако не воспользовалась ею. Глава ведомства Збигнев Богуцкий заявил, что Киеву предлагали пересмотреть ряд решений, связанных с исторической политикой.

Ошибка была допущена с украинской стороны, когда президент Зеленский решил назвать одно из важных подразделений Украины в честь преступников УПА,

– сказал Богуцкий.

Он также добавил, что у украинской стороны было достаточно времени для пересмотра этого решения в ходе консультаций. По его словам, дипломатические контакты между сторонами продолжались, однако Киев не изменил своей позиции.

Как отреагировали на это в Украине?

В Украине резко отреагировали на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши. После этого ряд украинских чиновников заявил о символическом ответном шаге – возвращении польских государственных наград, полученных в предыдущие годы за вклад в развитие украинско-польского партнерства.

В частности, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква объявил о решении вернуть Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша, который он получил в 2022 году. В своем заявлении он подчеркнул, что не считает решение Варшавы справедливым.

Кроме него, о возвращении наград заявили глава МИД Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. Они назвали лишение Зеленского ордена ошибочным и наносящим ущерб украинско-польским отношениям.