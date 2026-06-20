В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что решение польского президента "радует Путина и шокирует наших союзников". Как отметил в беседе с "24 каналом" председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, Польша должна сейчас продемонстрировать свою политическую волю.

Читайте также : "Считали, что эта награда принадлежит народу и армии Украины", — Зеленский отправил орден в Польшу по почте

За 300 лет в Польше во второй раз "отменили" награждение орденом Белого Орла

Шлинчак считает, что Дональд Туск имеет возможность повлиять на ситуацию с лишением Владимира Зеленского высшей награды Польши. Ведь премьер-министр обладает правом вето. Однако вопрос в том, сможет ли он его применить, учитывая политическую ситуацию в стране.

Обратите внимание! Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне инцидента с лишением Владимира Зеленского награды призвал лидеров стран "не накалять обстановку". По его мнению, "задача президентов Зеленского и Навроцкого — успокаивать эмоции". Также Туск подчеркнул, что "линия фронта проходит в другом месте".

В Польше очень четко прописана процедура, например, подписания премьер-министром актов о награждении орденами или другими знаками отличия. Но большой вопрос, по словам председателя правления Института мировой политики, предусмотрена ли соответствующая процедура в отношении решения об отзыве тех или иных наград.

За всю историю Польши только один раз была отозвана награда "Белый Орел". Кажется, это было в 1930-х годах. Но потом её вернули обратно,

– подчеркнул Виктор Шлинчак.

Он добавил, что за 300 лет существования этой награды нынешняя ситуация — это, вероятно, второй случай, когда польские власти пытаются лишить кого-либо ордена Белого Орла.

Как отреагировали в Польше на лишение Зеленского высшей награды страны: смотрите видео