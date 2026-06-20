Об этом сообщил премьер-министр Польши на своей странице в социальной сети X.

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Как отреагировал Туск?

В своей реакции Дональд Туск заявил, что конфликт, возникший между странами, может быть выгоден России, ведь "радует Путина и шокирует наших союзников".

Задача президентов Зеленского и Навроцкого — успокаивать эмоции, а не подогревать напряжение,

– написал глава польского правительства.

Кроме того, польский премьер указал на то, что "линия фронта проходит в другом месте".

Напомним, 19 июня польский президент Кароль Навроцкий заявил, что лишил украинского лидера Ордена Белого Орла, который является высшей наградой Польши. Причиной стало присвоение одному из спецподразделений ВСУ почетного наименования "Герои УПА".

Навроцкий пояснил, что в отношениях между странами "есть границы, которые нельзя пересекать". Также он заверил, что решение якобы не было направлено против украинской нации, а польская поддержка Украины в борьбе с российской агрессией не изменилась.

Впоследствии решение раскритиковал глава МИД Украины Андрей Сибига. Он заявил, что в ответ вернет врученный ему Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".