Лукашенко на это ведется: экс-глава разведки раскрыл, почему Трамп хочет его приручить

Соединенные Штаты в последнее время все активнее выходят на контакт с Александром Лукашенко. Речь идет не только о новых сигналах из Вашингтона, но и о шагах, которые еще недавно трудно было представить в отношении белорусского режима.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, что у Дональда Трампа здесь есть собственный расчет. По его словам, сам Лукашенко тоже видит в этом шанс, который может понадобиться ему в критический момент.

Трамп хочет приручить Лукашенко

Маломуж объяснил, что Соединенные Штаты часто пытаются выстроить отдельные модели контакта с авторитарными лидерами и втянуть их в собственную орбиту влияния. Так Вашингтон пробовал действовать и раньше, когда искал подход к Ирану или Северной Корее. С Путиным, по его словам, такая схема не сработала, поэтому теперь в Белом доме видят другой вариант в Лукашенко.

Трамп решил также приручить еще одного диктатора, который действительно готов идти к сотрудничеству. А Лукашенко на это ведется,

– объяснил Маломуж.

Он считает, что для Трампа Лукашенко выглядит более удобным для такой игры, потому что тот не чувствует себя настолько уверенно, как Путин. Белорусский правитель много лет работал в связке с Россией, помогал ей и в экономическом, и в оборонном плане, но в то же время видит риск, что Москва может ослабнуть. Именно поэтому Лукашенко ищет для себя запасные опоры и внимательно смотрит на любые сигналы с Запада.

Лукашенко видит, что могут быть проигрыш и Россия должна упасть экономически, а упадет Беларусь, потому что будет в окружении стран, которые будут иметь четкие претензии и полную изоляцию. И, понятно, надо себя спасать,

– подчеркнул генерал армии.

По его словам, в Вашингтоне это тоже понимают и пытаются затянуть Лукашенко в личный контакт, через который им будет легче влиять. Именно отсюда и появляются жесты навстречу, послабления и попытки показать белорусскому правителю, что для него оставляют открытые двери.

К слову: в США уже несколько месяцев обсуждают возможность пригласить Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом в Белом доме или в Мар-а-Лаго. Об окончательном решении речь не идет, но в Вашингтоне подтверждают, что работают над этим направлением. Параллельно США добиваются освобождения белорусских политзаключенных и связывают дальнейшее ослабление санкций с изменением поведения Минска.

Лукашенко ищет себе запасной выход

Лукашенко давно старается не замыкаться только на России и ищет для себя другие опоры на случай, если ситуация для Москвы пойдет вниз. Именно поэтому он ранее тянулся и к Си Цзиньпину, и к Реджепу Эрдогану, пытаясь выстроить круг партнеров, которые смогут прикрыть его в критический момент. Вся эта активность сводится к одному: Лукашенко хочет иметь аргумент, почему его не стоит окончательно отрезать после возможного ослабления России.

Он сначала бросился к Си Цзиньпину, к Эрдогану. На случай, если Россия проиграет, должны быть защитники и партнеры, которые скажут: давайте Лукашенко не трогать,

– объяснил Маломуж.

В то же время белорусский правитель пытается продать Западу образ человека, который якобы постоянно призывает к переговорам и мирному урегулированию. Но именно такое поведение позволяет ему сохранять для себя пространство, в котором можно торговаться и искать новые гарантии.

Он же постоянно призывал к переговорам, хотя помогал Путину. Риторика звучала циничная, прямо скажу, кощунственная, но звучит,

– подчеркнул генерал армии.

Поэтому попытка сблизиться с США для него не выглядит случайной. Это часть той самой линии, где Лукашенко пытается заблаговременно подготовить себе вариант выживания, если старая опора в лице России перестанет гарантировать ему безопасность.

Что известно о контактах США с Лукашенко?